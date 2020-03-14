Російський журналіст Олександр Невзоров спостерігає за всім, що відбувається в світі, зокрема в Україні

Нещодавно в інтерв'ю українському телеканалу журналіст заявив, що він на стороні України, але при цьому боїться її перемоги.

"Ви дуже азартні, і, здобувши якісь вагомі перемоги, всерйоз порушивши той мерзенний, крихкий, але все одно брудний, кривавий баланс, який є зараз на Донбасі (який називається мінськими угодами), ви дуже захопитеся", - заявив Невзоров.

Коли почалися військові дії на Донбасі, журналіст вважав, що українці не протримаються і 3-4 днів, але Україна вистояла і навіть змогла закріпитися.

"Ви мене вразили – коли вся ця історія почалася, я думав, що ви не протримаєтеся і 3-4 днів, тому що на вас була кинута практично вся таємна військова міць Росії, але ви вистояли і зуміли закріпитися на тих рубежах, на яких в той момент було розумно закріплюватися. Я ж розумію, що більш глибоке входження в території Донбасу для вас зробить необхідними люстрації, зачистки. Це неминуче. Таким чином ви втратили б дуже багато прихильників, тому що зрозуміло, в які кольори б були пофарбовані ваші дії російською та світовою пресою. Тут Україна б більше втратила. Добре, що ви не рушили далі. І добре, що у вас поки немає можливості розставити крапки в цьому питанні", - резюмував журналіст

До речі, привітання "Слава Україні!" - вагомий привід, щоб тебе викликали "на килим" в Кремль.

Про це розповів відомий російський публіцист та блогер Олександр Невзоров.

"Заходячи в Кремль, кажеш чиновнику – "Слава Україні". Коли він починає шипіти, кажеш йому - відповідати треба "Героям слава", - інструктує він.

Невзоров розповів, що в останній раз з такими словами він приходив у путінське царство в 2014-2015 роках.

У кімнаті сидить чоловік п'ять і починають думати, що зі мною робити… Іноді було, що я взагалі стояв біля стіночки, мені не пропонували стілець", - розповів він про ситуаціях, коли його сварили. "Я вмію будь трибунал перетворити в балаган і у мене це завжди поки виходило", - підкреслив публіцист.

Раніше ми писали, що агресія Володимира Путіна обійшлася Донецькій і Луганській областях, а також контрольованої офіційним Києвом території, загибеллю 20 тисяч осіб

Таку заяву зробив російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров.

"Він (Путін. – Ред.) згадав, занепокоєння про відмінках, правильності віддієслівних конструкцій, прикметників і взагалі про російською мовою Донбасу обійшлося в 20 тисяч трупів. Тому що якщо ви пам'ятаєте, з чого починалася ця мила історія, – вона починалася з турботи про російською мовою і про утиски мови на територіях Донбасу, зокрема в Україні", – розповів журналіст.

Коментуючи заяву президен та України про можливість проведення місцевих виборів на непідконтрольної території Донбасу, він назвав це абсолютно справедливим і правильним рішенням.

"Зеленський абсолютно справедливо розсудив і сказав, що взагалі-то якісь розмови про яких би то не було виборах можливі тільки після того, як Росія відведе свої війська з Донбасу", – вважає журналіст.

Також він зазначив, що після сказаного президентом України, одразу ж сполошилися пропагандисти Кремля.

Також Олександр Невзоров влучно висміяв мародерство своїх земляків, які потягли з захоплених українських кораблів крім всього іншого і унітази

На своїй сторінці в соцмережі журналіст вибухнув сарказмом щодо «здобутку» росіян.

«УНІТАЗИ ПЕРЕМОГИ Тепер зрозуміло, навіщо в Керченській протоці були атаковані і захоплені три українські посудинки, тихо трюхавші по своїх справах. Ми пам'ятаємо, що тоді в останній бій були підняті всі сили Чорноморського Флоту. Посудинки були пом'яті і захоплені. Днями –урочисто повернуті. АЛЕ! Без унітазів і комплекту б-у трусів боцмана.(8штук). Україна подофігєла і попросила повернути урильники. А по можливості, і труси теж. Росія відповіла гордою відмовою», – написав він.

Нагадаємо, Цимбалюк розповів, куди Росія справи вкрадені унітази.

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