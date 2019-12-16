Пропагандистів президента Росії Володимира Путіна, які примудрилися «пробратися» в Україну і зняти репортаж на Майдані, догнала розплата



Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає «Українська правда».

«Журналісти "Звезды" відлітали з Києва на Цюріх 13 грудня. Через порушення цими особами режиму в пункті пропуску при в'їзді в Україну їм винесено постанову про адміністративне правопорушення», - зазначив Демченко.

В СБУ уточнили, що тепер співробітникам пропагандистського телеканалу «Зірка» заборонено в'їзд в Україну на три роки.

Як повідомлялося раніше, в числі перших, хто відгукнувся на запрошення Володимира Зеленського відвідувач Україну, виявилися російські пропагандисти телеканалу «Зірка». Знімальна група прилетіла в Київ, їх пропустили українські прикордонники і путінські пропагандисти вже встигли зробити перший репортаж – просто про те, що їх пропустили і вони можуть спокійно гуляти по Майдану.

Ситуацію з російськими журналістами, які є рупором Кремля прокоментував на своїй сторінці у Фейсбуці пише журналіст Юрій Луканов.

Він зазначив, що це не просто собі телеканал, а телеканал міністрества оборони РФ.

«Я на власній шкурі відчув правдивість цього телеканалу раніше. Він навіть мої епіграми перекладав на російську, щоб довести, що в Україні журналісти-бандерівці, які живуть виключно ненавистю до Росії

За його словами, можна спрогнозувати, що незабаром вони розкажуть вдячним глядачам як тут ганяють за російську мову.

«Треба ще й Кисельова запросити», - резюмує журналіст.