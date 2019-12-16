Пропагандистов президента России Владимира Путина, которые умудрились «пробраться» в Украину и снять репортаж на Майдане, догнала расплата



Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает «Украинская правда».

«Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении», - отметил Демченко.

В СБУ уточнили, что теперь сотрудникам пропагандистского телеканала «Звезда» запрещен въезд в Украину на три года.

Как сообщалось ранее, в числе первых, кто откликнулся на приглашение Владимира Зеленского посетитель Украину, оказались российские пропагандисты телеканала «Звезда». Съемочная группа прилетела в Киев, их пропустили украинские пограничники и путинские пропагандисты уже успели сделать первый репортаж – просто о том, что их пропустили и они могут спокойно гулять по Майдану.

Ситуацию с российскими журналистами, которые являются рупором Кремля прокомментировал на своей странице в Фейсбуке пишет журналист Юрий Луканов.

Он отметил, что это не просто себе телеканал, а телеканал министрества обороны РФ.

«Я на собственной шкуре почувствовал правдивость этого телеканала прежде. Он даже мои эпиграммы переводил на русский, чтобы доказать, которые в Украине журналисты-бандеровцы, которые живут исключительно ненавистью к России

По его словам, можно спрогнозировать, что в скором времени они расскажут благодарным зрителям как здесь гоняют за русский язык.

«Надо еще и Киселева пригласить», - резюмирует журналист.