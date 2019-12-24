Погода в Україні 24 грудня буде дощовою і прохолодною, про що свідчить прогноз синоптиків

Як повідомляє Politeka, деталі повідомляють в Укргідрометцентрі.

Так, західну Україну очікують сильні опади та сильний вітер. Вночі очікується 5-8 вище нуля. Такий же показник термометр буде показувати і вдень.

На півночі України дощитиме, але без сильного вітру. Замість цього очікується туман. Вночі на вулиці буде 5-8 тепла. Вдень повітря прогріється до 6-8 за Цельсієм.

Жителям центральних регіонів варто готуватися до дощу з туманом та сильним вітром. Вночі на вулиці буде 4-6 тепла. Вдень повітря прогріється до 7-9 за Цельсієм.

Найтепліше буде жителям південних областей. Дощ з туманом буде супроводжуватися нічними 5-9 градусами. Вдень стовпчики термометрів прогріються до 9-11 за Цельсієм.

Найхолодніше буде на сході. Вночі там стовпчики термометрів буде 3-5 тепла, а вдень близько 4-7 градусів.

У Києві, згідно з прогнозом синоптиків, буде дощ з сильним вітром і туманом. Вночі термометр буде показувати 4-7 тепла, вдень близько 5-8 за Цельсієм.

Раніше ми повідомляли, що свята в Києві пішли не за планом, сніг везуть вантажівками.

У Києві не змогли собі відмовити в атрибутах зими і вирішили відкрити сніговий парк прямо під аркою "Дружби народів". Про це повідомили в Facebook організатори змагання серед професійних лижників та сноубордистів "Дабл Тріпл Snow Fest", які пройдуть в столиці 21-22 грудня.

"Сніг для Києва збирали на буковельських схилах, на це пішло 3 години. Сніг повинен був подолати 600 кілометрів, тому що у Києва заплановані грандіозні змагання, а кататися не на чому. В Україні ніде немає снігу. І єдиний варіант - штучний сніг з Буковеля, де він настрелян гарматами", - кажуть на зимовому курорті.

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