В Украине будет дождевая погода 23 и 24 декабря, а в Карпатах снежная



Погода в Карпатах 23 и 24 декабря, понедельник и вторник, ожидается плохой. В пресс-службе ГСЧС сообщают, что в западных областях пройдут сильные дожди. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду, а на высокогорье до 28 м/с. Об этом пишет Politeka.

"23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона", – сказано в сообщении.

В Киеве погода будет от 7 градусов тепла ночью, до 9 градусов тепла днем. На востоке ожидается до трех градусов ночью, а днем - до 8 градусов. На юге Украины ожидается до 12 градусов днем, а также до 9 градусов ночью. На западе температура до 5 градусов ночью, а днем до 7 градусов. Везде, кроме восточных областей, ожидается сильный дождь.

Ранее мы сообщали, что праздники в Киеве пошли не по плану, снег везут грузовиками.

В Киеве не смогли себе отказать в атрибутах зимы и решили открыть снежный парк прямо под аркой "Дружбы народов". Об этом сообщили в Facebook организаторы соревнования среди профессиональных лыжников и сноубордистов "Дабл Трипл Snow Fest", которые пройдут в столице 21-22 декабря. Также соответствующий сюжет появился в выпуске ТСН.

"Снег для Киева собирали на буковельских склонах, на это ушло 3 часа. Снег должен был преодолеть 600 километров, потому что у Киева запланированы грандиозные соревнования, а кататься не на чем. В Украине нигде нет снега. И единственный вариант - искусственный снег из Буковеля, где он настрелян пушками", - говорят на зимнем курорте.

Сообщалось, что Синоптики сообщили украинцам, какая погода выпадет на Новый год, 31 декабря.

Согласно прогнозам, Украина встретит 2020 год очень разнообразно. Сайт "Метеопрог" сообщает, что накануне праздника стоит готовиться к сильным заморозкам и дождям.

В Киеве 31 декабря 2019 года обещают обильные осадки - выпадет снег с дождем. Температура может колебаться от -4 до +2 градусов при умеренном ветре.

Как ожидают синоптики, в Харькове температура весь день будет держаться на нулевой отметке термометра, но к ночи может похолодать до -3. При этом во второй половине дня прогнозируют снег или мокрый снег.

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