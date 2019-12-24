Гривня доб'є долар, НБУ різко змінив курс валют: що відбувається в обмінниках

Курс валют в Україні 24 грудня готує немислиме, оскільки долар і євро різко обваляться.

Про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, долар по відношенню до гривні опуститися на 1,54 грн і буде торгуватися за 2327,57 за 100 американських «вічнозелених».

Ще краще ситуація буде складатися з курсом євро. Гривня зміцниться відразу на 6,83 грн. За 100 євро доведеться викласти 2577,79 грн.

Стрілянина у Києві: бізнесмена вбили прямо біля кафе, розкрилися скандальні подробиці

Столичного підприємця застрелили прямо в авто, після чого невідомі зникли на машині.

Так, інцидент стався в столичному «Гідропарку» на парковці біля кафетерію «Очеретяний кіт». За словами очевидців, невідомий чоловік поранив з вогнепальної зброї водія машини марки Toyota, після чого він зник з місця НП на машині.

Пізніше машину знайшли. Її спалили на одній з вулиць у Дніпровському районі. Зараз ведеться робота по встановленню зброї, за допомогою якого скоїли злочин.

За інсайдерською інформацією, при огляді трупа, з'ясувалося, що був зроблений контрольний постріл у потилицю.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду" № 367-ІХ, який Верховна Рада прийняла 12 грудня 2019 року.

Зеленський підписав корисний закон, який спрощує життя бізнесу

Закон спрямований на зменшення корупційних ризиків в діяльності посадових осіб при здійсненні перевірок, а також на посилення захисту споживачів у разі виявлення на ринку небезпечної нехарчової продукції.

Документ також сприятиме виконанню зобов'язань України, передбачених Угодою про асоціацію з Європейським союзом, в частині приведення українського законодавства в сфері державного ринкового нагляду у відповідність із законодавством ЄС.

Закон усуває дублювання контролю за окремими видами продукції та уніфікує різновиди перевірок нехарчової продукції, що дозволить уникнути зловживань; встановлює чіткі та прозорі вимоги до інспекторів органів ринкового нагляду та суб'єктів господарювання щодо переліку та термінів надання документів при проведенні перевірки.

Згідно з законом, перевірка характеристик продукції у її виробників здійснюється тільки у разі, якщо є документально підтверджені підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам внаслідок дій чи бездіяльності виробника такої продукції.

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