Курс валют в Украине 24 декабря готовит немыслимое, поскольку доллар и евро резко обваляться

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар по отношению к гривне опуститься на 1,54 грн и будет торговаться по 2327,57 за 100 американских «вечнозеленых».

Еще лучше ситуация будет обстоять с курсом евро. Гривна укрепится сразу на 6,83 грн. За 100 евро придется выложить 2577,79 грн.

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Курс доллара в Украине в 2020 году может достигнуть отметки в 27 гривен.

Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Гальчинский.

По его словам, до конца 2019 не стоит ожидать глобальных изменений в курсе иностранной валюты. Гривна сможет лишь укрепиться.

Прогнозируя состояние валютного рынка на 2020 год, эксперт уточнил, что нужно быть готовым к росту доллара - курс может достигнуть 27 грн за доллар.

При этом, он допустил колебания в диапазоне от 24 до 27 грн за доллар.

"Сейчас инвестиции в государственных ценных бумагах превысили 105 млрд грн. Для страны это хорошо, зато остается риск резкого обесценивания гривны, если большая часть инвесторов одновременно захочет выйти из украинских облигаций", - рассказал эксперт.

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