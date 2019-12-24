Курс валют в Украине 24 декабря готовит немыслимое, поскольку доллар и евро резко обваляться
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.
Так, доллар по отношению к гривне опуститься на 1,54 грн и будет торговаться по 2327,57 за 100 американских «вечнозеленых».
Еще лучше ситуация будет обстоять с курсом евро. Гривна укрепится сразу на 6,83 грн. За 100 евро придется выложить 2577,79 грн.
Стрельба в Киеве: бизнесмена убили прямо возле кафе, вскрылись скандальные подробности
Блондинка из Квартал 95 сверкнула формами на сцене: "Опять где-то трусики забыла"
Принц Уильям и Кейт Миддлтон взбудоражили важным заявлением: "запахло жареным"
Каменских похвасталась своей гордостью в прозрачной одежде: "Встают даже...", сочные кадры
Ранее мы сообщали, что доллар по 23 покажется сказкой, гривну ждет небывалая встряска в 2020 году.
Курс доллара в Украине в 2020 году может достигнуть отметки в 27 гривен.
Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Гальчинский.
По его словам, до конца 2019 не стоит ожидать глобальных изменений в курсе иностранной валюты. Гривна сможет лишь укрепиться.
Прогнозируя состояние валютного рынка на 2020 год, эксперт уточнил, что нужно быть готовым к росту доллара - курс может достигнуть 27 грн за доллар.
При этом, он допустил колебания в диапазоне от 24 до 27 грн за доллар.
"Сейчас инвестиции в государственных ценных бумагах превысили 105 млрд грн. Для страны это хорошо, зато остается риск резкого обесценивания гривны, если большая часть инвесторов одновременно захочет выйти из украинских облигаций", - рассказал эксперт.
Напомним, доллар резко изменится в цене, раскрыты планы НБУ
А еще Politeka писала, что НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро рекордно обвалились
Также Politeka сообщала, что доллар пробил новое дно, триумф гривны продолжается