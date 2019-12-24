Гривна добьет доллар, НБУ резко изменил курс валют: что происходит в обменниках

Курс валют в Украине 24 декабря готовит немыслимое, поскольку доллар и евро резко обваляться.

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар по отношению к гривне опуститься на 1,54 грн и будет торговаться по 2327,57 за 100 американских «вечнозеленых».

Еще лучше ситуация будет обстоять с курсом евро. Гривна укрепится сразу на 6,83 грн. За 100 евро придется выложить 2577,79 грн.

Стрельба в Киеве: бизнесмена убили прямо возле кафе, вскрылись скандальные подробности

Столичного предпринимателя застрелили прямо в авто, после чего неизвестные скрылись на машине.

Так, инцидент произошел в столичном «Гидропарке» на парковке возле кафетерия «Очеретяний кіт». По словам очевидцев, неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителя машины марки Toyota, после чего он скрылся с места ЧП на машине.

Позже машину нашли. Ее сожгли на одной из улиц в Днепровском районе. Сейчас ведется работа по установлению оружия, при помощи которого совершили преступление.

По инсайдерской информации, при осмотре трупа, выяснилось, что был сделан контрольный выстрел в затылок.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора" № 367-ІХ, который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

Зеленский подписал полезный закон, который упрощает жизнь бизнесу

Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.

Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, в части приведения украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора в соответствие с законодательством ЕС.

Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектам хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

Согласно закону, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует установленным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.

Напомним, Зеленский нагрузил Кабмин неотложными задачами, Гончаруку придется попотеть.

Как сообщала Politeka, Зеленский преподал урок Порошенко, принято судьбоносное решение.

Также Politeka писала, что "Слуги народа" приняли скандальный закон: «черная метка украинской экономике».