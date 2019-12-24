Погода в Україні не перестає дивувати і новий прогноз не стане виключенням

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталя Діденко, п’ятниці, 27 грудня в Україні почне холоднішати, однак не надовго. Потепління почнеться з 31 грудня 2019 року-1 січня 2020 року.

З 27-28 грудня, у п`ятницю-суботу, у більшості областей України температура повітря знизиться до 3 градусів тепла - 4 градусів морозу. Опади із дощу перейдуть у мокрий сніг та сніг.

Погіршиться ситуація на дорогах. Буде снігова каша, ожеледиця та подекуди налипання мокрого снігу. Тому потрібно бути дуже обережними, висока ймовірність аварій.

Ймовірно і без кілометрових пробок на дорогах, характерних для такої погоди, таке не обійдеться.

Подібна погода вже розпочалася в навколокарпатських районах і найближчими днями пошириться на всю Західну Україну. А потім вже й на більшість областей України.

Схід довго триматиметься, але до кінця тижня й туди циклон принесе опади.

25 грудня в Україні очікуються дощі, в західних областях - з мокрим снігом.

Температура повітря протягом дня передбачається +3+8 градусів, на Півдні +7+12 градусів.

У Києві у середу пройде дощ, вдень буде близько +7 градусів.

Повідомлялося, що синоптики розповіли українцям, яка погода випаде на Новий рік, 31 грудня.

Згідно з прогнозами, Україна зустріне 2020 рік дуже різноманітно. Сайт "Метеопрог" повідомляє, що напередодні свята варто готуватися до сильних заморозків і дощів.

У Києві 31 грудня 2019 року обіцяють рясні опади - випаде сніг з дощем. Температура може коливатися від -4 до +2 градусів при помірному вітрі.

Як очікують синоптики, в Харкові температура увесь день буде триматися на нульовій позначці термометра, але до ночі може похолодати до -3. При цьому у другій половині дня прогнозують сніг або мокрий сніг.

Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.

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