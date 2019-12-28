Нардепи зі "Слуги народу" внесли законопроект про посилення покарання для водіїв

Мова про правила паркування, за порушення яких, якщо закон буде прийнятий, українцям світять набагато більше штрафи, пише "Обозреватель".

Згідно з документом, за стандартне порушення правил паркування сума штрафу може бути до 8,5 тисяч гривень. Якщо водій припаркувався на "інвалідному" місці - будь добрий, викласти 34 тисячі гривень.

Крім того, у законопроекті йдеться про те, що місця, які заборонені для паркування, слід позначати спеціальними знаками (жовтими трикутниками). Це дозволить українцям краще орієнтуватися і не потрапляти в ситуації, де треба платити штраф, через невідання.

До речі, для того, щоб довести факт неправильного паркування, необхідно буде надати три відповідні фотографії.

Раніше ми повідомляли, нардепи хочуть посилити відповідальність для тих водіїв, які пересуваються по українських вулицях без "автоцивілки".

Покарання передбачено у таких випадках:

якщо у транспортного засобу немає страховки – 425 грн

якщо цей автомобіль експлуатується – 850 грн.

Головним доказом наявності цієї "автоцивілки" буде не паперовий бланк, а наявність інформації про цей документ в єдиній базі даних.

Покарання торкнеться також і керівників автопарків, що не встежили за технікою, яку випускають на лінію. Їм доведеться викласти від 680 до 1700 гривень.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року в Україні набирають чинності нові штрафи, які стосуються водіння авто в нетверезому вигляді. Любителі сісти за кермо п'яними повинні бути готові з нового року викласти з власної кишені від 17 до 34 тисяч гривень. А якщо попалися вдруге - 51 000 гривень.

Відзначимо, в даний час штрафи за аналогічне порушення становлять близько 10 тисяч гривень і 40 тисяч гривень - за повторне.

Нагадаємо, названо найнебезпечніші автомобілі для водія і пасажирів.

А ще Politeka писала, що Слуги народу вирішили добити українських водіїв.

Також Politeka повідомляла, що на українців чекають нові штрафи, Рада прийняла фатальне рішення.