Теперь все зависит от Верховной Рады

Нардепы хотят усилить ответственность для тех водителей, которые передвигаются по украинским улицам без "автогражданки"

Об этом пишет портал 24.

Сообщается, что соответствующая норма уже закреплена в законопроекте, который был внесен в Верховную Раду.

При условии, если законопроект №2651 утвердят, то штрафы за отсутствие "автогражданки" затронут сразу две категории водителей.

На данном этапе проект предусматривает финансовые наказания в двух случаях: если у транспортного средства нет страховки – 425 грн, а если этот автомобиль эксплуатируется – 850 грн. Напомним, что сейчас за отсутствие "автогражданки" у автовладельца, который управляет транспортным средством, предусмотрен штраф в 425 грн.

Главным доказательством наличия этой "автогражданки" будет не бумажный бланк, а наличие информации об этом документе в единой базе данных.

Помимо этого, штрафы затронут и руководителей автопарков, которые выпускают на линию транспортные средства без страховки. Им придется заплатить от 680 до 1700 гривен. Также нардепы хотят отменить штраф за отсутствие стикера о страховке.

Также нардепы предлагают существенно поменять порядок индексации размеров страховых сумм (сейчас лимиты составляют 130 тыс. и 260 тыс. грн на здоровье и материальный ущерб соответственно).

Более того, в законопроекте, который был подан в Верховную Раду, прописана возможность оформления договора страхования в электронном виде в дополнение к бумажной форме.

Ранее мы сообщали о том, что Рада уготовила украинским водителям новые драконовские штрафы, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

Штрафы коснутся тех водителей, которых поймают за вождением автомобиля в нетрезвом состоянии.

В том случае, если нарушителя поймают в подобном состоянии, то ему светит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Помимо этого, ему грозит лишение водительских прав на срок до трех лет.

При условии, если нарушителя поймали во второй раз, то ему придется выложить уже 51 тысячу гривен.

Не стоит забывать, что управление транспортным средством в состоянии опьянения юридически будет считаться уголовным проступком с упрощенным досудебным расследованием.

Напомним, названы самые опасные автомобили для водителя и пассажиров.

А еще Politeka писала, что Слуги народа решили добить украинских водителей.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.