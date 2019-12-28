Нардепы из "Слуги народа" внесли законопроект об ужесточении наказания для водителей

Речь о правилах парковки, за нарушение которых, если закон будет принят, украинцам светят гораздо больше штрафы, пишет "Обозреватель".

Согласно документу, за стандартное нарушение правил парковки сумма штрафа может быть до 8,5 тысяч гривен. Если водитель припарковался на "инвалидном" месте - будь добр, выложить 34 тысячи гривен.

Кроме того, в законопроекте говорится о том, что места, которые запрещены для парковки, следует помечать специальными знаками (желтыми треугольниками). Это позволит украинцам лучше ориентироваться и не попадать в ситуации, где надо платить штраф, из-за неведения.

К слову, для того, чтобы доказать факт неправильной парковки, необходимо будет предоставить три соответствующие фотографии.

Ранее мы сообщали, нардепы хотят усилить ответственность для тех водителей, которые передвигаются по украинским улицам без "автогражданки".

Наказание предусмотрено в таких случаях:

если у транспортного средства нет страховки – 425 грн

если этот автомобиль эксплуатируется – 850 грн.

Главным доказательством наличия этой "автогражданки" будет не бумажный бланк, а наличие информации об этом документе в единой базе данных.

Наказание затронет также и руководителей автопарков, не уследивших за техникой, которую выпускают на линию. Им придется выложить из от 680 до 1700 гривен.

Напомним, с 1 января 2020 в Украине вступают в силу новые штрафы, касающиеся вождения авто в нетрезвом виде. Любители сесть за руль пьяными должны быть готовы с нового года выложить из собственного кармана от 17 до 34 тысяч гривен. А если попались во второй раз - 51 000 гривен.

Отметим, в настоящее время штрафы за аналогичное нарушение составляют порядка 10 тысяч гривен и 40 тысяч гривен - за повторное.

Напомним, названы самые опасные автомобили для водителя и пассажиров.

А еще Politeka писала, что Слуги народа решили добить украинских водителей.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.