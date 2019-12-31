Погода в Україні 31 грудня готує підступний удар, оскільки всю територію країни «накриють» холоду

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Так, частина країни накриють дощі і похолодання. Особливо сильні опади будуть на західній частині країни. Однак зачепить і жителів півночі. Середня погода в країні буде від 0 до 5 тепла вдень і близько 0-5 градусів морозу.

це буде Супроводжуватися сильним вітром зі швидкістю 7-12 м/с.

У Києві та області синоптики прогнозують сильні дощі з мокрим снігом. Вдень повітря прогріється до 3-5 тепла. Вночі повітря охолоне до -3-1 морозу.

Як повідомлялося раніше, погодні умови в Україні найближчим часом ускладняться.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, сильний вітер 28 грудня, буде задувати на Правобережній Україні в результаті протистояння потужної антициклонічною області, яка буде сильно тиснути, з двома центрами - Wiltrud над Скандинавією, і Vanessa над Іспанією, і східним циклоном Ailton, який буде спиратися антициклонам.

Крім поривчастого вітру, на Заході України, в більшості областей Півночі, Центру і навіть Півдня (Одеська, Миколаївська) у суботу очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

Відповідно, на дорогах ситуація може бути складною, слизькій і, з-за щільних хмар, з поганою видимістю, особливо ввечері. Тому водіям потрібно бути дуже уважними. Швидше за все, не обійдеться без "апокаліпсису" на дорогах з кілометровими пробками і аваріями.

Нагадаємо, довгоочікуваний сніг влаштує апокаліпсис в Україні.

А ще Politeka писала, погода змусить українців страждати.

Також Politeka повідомляла, що на Україну обрушиться безжалісний циклон.