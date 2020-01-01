Погода в Україні 1 січня готує справжні гойдалки, оскільки країну буквально розірве від дощів і морозів

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Так, вдень на Лівобережжі буде невеликий мокрий сніг, а на дорогах буде ожеледиця. Це буде супроводжуватися вітром 7-12 м/с. Вночі стовпчик термометра показуватиме від 2 морозу до 3 тепла. У південній частині очікується 1-6 тепла, а в Карпатах в районі 4-9 морозу.

У Києві, згідно з прогнозом синоптиків, буде невеликий сніг. Вдень буде без опадів. Термометр буде показувати близько нуля як вдень, так і вночі.

Як повідомлялося раніше, останній день року влаштує українцям погодне випробування на міцність.

В Україну йде з північного заходу атмосферний фронт, який прикриє сонце, принесе хмари і ближче до вечора «порадує» мокрим снігом. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала відомий синоптик Наталка Діденко.

За її словами, мокрий сніг буде йти в новорічну ніч, тому краще, бігаючи по гостям, утриматися від взуття на високому каблуці.

Також синоптик обіцяє сильний, до штормових поривів вітер. Така погода очікується практично у всіх областях України. Там, де температура повітря буде перевищувати нуль, сніг буде переходити у дощ.

«Стовпчики термометрів коливатимуться 1 січня і вночі, і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до + 2 + 5 градусів», – пише Діденко.

У Києві погіршення погоди буде вже зовсім скоро: спочатку закриють небо хмари, потім прийдуть мокрий сніг з дощем.

У новорічну ніч у столиці стовпчики термометрів будуть «стрибати» від +1 до -1, також готуйтеся до мокрого снігу та сильного вітру.

Нагадаємо, довгоочікуваний сніг влаштує апокаліпсис в Україні.

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