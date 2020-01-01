Погода в Украине 1 января готовит настоящие качели, поскольку страну буквально разорвет от дождей и морозов

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, днем на Левобережье будет небольшой мокрый снег, а на дорогах будет гололедица. Это будет сопровождаться ветром 7-12 м/с. Ночью столбик термометра будет показывать от 2 мороза до 3 тепла. В южной части ожидается 1-6 тепла, а в Карпатах в районе 4-9 мороза.

В Киеве, согласно прогнозу синоптиков, будет небольшой снег. Днем будет без осадков. Термометр будет показывать около нуля как днем, так и ночью.

Как сообщалось ранее, последний день уходящего года устроит украинцам погодное испытание на прочность.

В Украину идет с северо-запада атмосферный фронт, который прикроет солнце, принесет облака и ближе к вечеру «порадует» мокрым снегом. Об этом на свое странице в Фейсбуке написала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, мокрый снег будет идти в новогоднюю ночь, поэтому лучше, бегая по гостям, воздержаться от обуви на высоком каблуке.

Также синоптик обещает сильный, до штормовых порывов ветер. Такая погода ожидается практически во всех областях Украины. Там, где температура воздуха будет превышать ноль, снег будет переходить в дождь.

«Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем ​​от 2 мороза до 3 тепла, на юге до + 2 + 5 градусов», – пишет Диденко.

В Киеве ухудшение погоды будет уже совсем скоро: сначала небо закроют облака, затем придут мокрый снег с дождем.

В новогоднюю ночь в столице столбики термометров будут «прыгать» от +1 до -1, также готовьтесь к мокрому снегу и сильному ветру.

Напомним, долгожданный снег устроит апокалипсис в Украине.

А еще Politeka писала, что погода заставит украинцев страдать.

Также Politeka сообщала, что на Украину обрушится безжалостный циклон.