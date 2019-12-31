Последний день уходящего года устроит украинцам погодное испытание на прочность

В Украину идет с северо-запада атмосферный фронт, который прикроет солнце, принесет облака и ближе к вечеру «порадует» мокрым снегом.

Об этом на свое странице в Фейсбуке написала известный синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.

По ее словам, мокрый снег будет идти в новогоднюю ночь, поэтому лучше, бегая по гостям, воздержаться от обуви на высоком каблуке.

Также синоптик обещает сильный, до штормовых порывов ветер. Такая погода ожидается практически во всех областях Украины. Там, где температура воздуха будет превышать ноль, снег будет переходить в дождь.

«Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем ​​от 2 мороза до 3 тепла, на юге до + 2 + 5 градусов», – пишет Диденко.

В Киеве ухудшение погоды будет уже совсем скоро: сначала небо закроют облака, затем придут мокрый снег с дождем.

В новогоднюю ночь в столице столбики термометров будут «прыгать» от +1 до -1, также готовьтесь к мокрому снегу и сильному ветру.

Днем 1 января осадки прекратятся, ветер останется порывистым, температура воздуха существенно не изменится. 2 января в Украине будет сухо, ветер ослабеет, ночью предполагается 0-5 градусов мороза, днем ​​около нуля.

Учитывая погодную ситуацию, синоптик советует украинцам быть особенно внимательными на дорогах.

Ранее мы писали, что длительное отсутствие снега и аномально теплый декабрь в Украине высмеяли массой карикатур и фотожаб в соцсетях.

Напомним, долгожданный снег устроит апокалипсис в Украине.

А еще Politeka писала, что погода заставит украинцев страдать.

Также Politeka сообщала, что на Украину обрушится безжалостный циклон.