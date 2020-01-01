Президент України Володимир Зеленський говорив про мир і повагу у своїй новорічній промові

Як передає Politeka.net, Володимир Зеленський привітав співвітчизників з настанням нового 2020 року в новому форматі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Голова держави привернув до своєї 13-хвилинної промови простих українців, а також відомих у нашій країні політиків, спортсменів, активістів, акторів, зірок шоу-бізу... поставивши головне питання: хто ми? Президент закликав українців поважати один одного, зазначивши, що тільки так можна досягти миру.

"Зазвичай у новорічному привітанні президенти розповідають про зростання ВВП, падіння інфляції... і інші незрозумілі терміни, одним словом, переконують, що насправді ми почали жити краще, просто поки що ви цього не помітили. І тому дуже часто підчас звернення президента ми вимикаємо звук... Сьогодні буде інакше. Давайте сьогодні кожен чесно відповість сам собі на важливе питання: хто я?.. В нашій історії чимало епізодів, які нас об'єднують та ми навичилися бути єдиною країною епізодично: у новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю... Дорогі українці, у новому 2020-му році я бажаю всім нам поважати один одного, бути здоровими, мати достаток... Миру всім нам. І давайте пам'ятати, що любити Україну - означає любити всіх українців, в якому куточку нашої країни вони не народились" , - сказав Зеленський у своїй новорічній промові, яка сколихнула народ.

Виступ президента викликав справжній фурор в мережі. Більшість користувачів відзначають, що "перший раз у житті" не хотілося вимикати звук - а додивитися до кінця. Правда, деякі з коментуючих не перейнялися словами гаранта, порівнявши звернення з виступом "Квартал 95", а також вказавши президенту на те, що потрібні не тільки емоції та гарні слова для побудови квітучої країни.

"я не знаю хто пише тексти вам,але це круто! ці слова об'єднують людей. саме це потрібно народу :доброта, повага."

"Реально у нас найкрутіший президент, найкраще привітання, напевно,всіх президентів планети!!!"

"Це дійсно новий рівень новорічного звернення голови держави!"

"Перший раз в житті бачу таке класне привітання від президента країни! Навіть сльози накотили ...приємні ))"

"Я з Білорусі, подивився привітання Зеленського - дуже душевне, не шаблонне, щире, молодець! Ось з кого треба брати приклад сусіднім країнам! З новим роком Україно!)"

"Найкраще привітання, яке я тільки могла чути! Зачепило всі куточки душі! Найкращий президент💚❤️"

"Аж сльози виступили!Перший раз дивлюся виступ президента з задоволенням!"

"Перший раз в житті слухала привітання від початку до кінця. Дуже сподобалось. Мурашки по шкірі. З новим роком."

"Таке відчуття , що ніби виступ 95 го кварталу дивився.."

"Про все і ні про що.Змінити можна і потрібно ,але як і з ким?Ви відповіді не знаєте.Вчіть матчастину"

"Це емоції. Вони потрібні, особливо в новорічну ніч. Але... Президент повинен бути більш прагматичним. Красивих слів недостатньо для побудови країни. Хоча у новорічну ніч ці слова не зайві ))"

Раніше ми повідомляли, Зеленський з першою леді зустрів Новий рік у резиденції екс-президентів Петра Порошенка та Віктора Януковича у "Синьогорі", що розташована біля села Гута Івано-Франківської області.

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