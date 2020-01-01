Перша леді Олена Зеленська привітала українців з Новим 2020 роком

Як передає Politeka.net відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На фотографії, вона наряджає новорічну ялинку. Олена стоїть спиною до камери та одягнена в простий коричневий светр, а її волосся завите в легкі кучері. Перша леді України зазначила, що 2019 рік видався дуже важким.

"Сказати, що 2019-й став для мене роком-викликом, – це, мабуть, все одно що промовчати 🙂⠀І все ж я хочу подякувати йому. За випробування на міцність, за тренування відповідальності, за відчуття підтримки – як ніколи досі, за марафон емоцій. Прощай, 2019-й! І ласкаво просимо, новий, 2020-й! Бажаю, щоб для кожного з нас він був добрим, радісним і світлим! З Новим роком!🎄🤗", - написала перша леді України у своєму пості.

В коментарях українці висловили свою вдячність за привітання і відповіли їй взаємністю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також привітав співвітчизників з настанням нового 2020 року в новому форматі.

Глава держави привернув до своєї 13-хвилинної промови простих українців, а також відомих у нашій країні політиків, спортсменів, активістів, акторів, зірок шоу-бізу... поставивши головне питання: хто ми? Президент закликав українців поважати один одного, зазначивши, що тільки так можна досягти миру.

Виступ президента викликало справжній фурор в мережі. Більшість користувачів відзначають, що "перший раз у житті" не хотілося вимикати звук - а додивитися до кінця.

Нагадаємо, Зеленський привітав Путіна з Новим роком: про що домовилися президенти

Також Politeka писала, що Зеленський пішов по шляху Януковича і Порошенка, українці розчаровані.



