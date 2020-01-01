У середу, 1 січня, у Києві стартував черговий Марш честі, гідності й свободи, присвячений дню народження одного з організаторів ОУН Степана Бандери

Смолоскипна хода розпочалася біля пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку. Учасники заходу пройдуть до Майдану Незалежності.

Старт акції був намічений на 18:00.

Організаторами маршу є ВО «Свобода», Національний корпус і «Правий сектор».

Відзначимо, для забезпечення безпеки під час проведення Маршу в центр столиці стягнули додаткові сили поліції, а також бійців Національної гвардії. Чергування на Марші також будуть нести кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу. Всі ці сили, як зазначили в поліції Києва, повинні не допустити порушення громадського порядку і забезпечити мирне проведення акції.

Відзначимо, що заходи на честь 111-річниці з дня народження Бандери також пройшли у Львові та на його батьківщині в Старому Угринові (Новицька громада) в Івано-Франківській області.

Раніше повідомлялося, що пропагандистів президента Росії Володимира Путіна, які примудрилися «пробратися» в Україну і зняти репортаж на Майдані, наздогнала розплата.

«Журналісти "Зірки" відлітали з Києва на Цюріх 13 грудня. Через порушення цими особами режиму в пункті пропуску при в'їзді в Україну їм винесено постанову про адміністративне правопорушення», - зазначив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

В СБУ уточнили, що тепер співробітникам пропагандистського телеканалу «Зірка» заборонено в'їзд в Україну на три роки.