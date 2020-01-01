В среду, 1 января, в Киеве стартовал очередной Марш чести, достоинства и свободы, посвященный ко дню рождения одного из организаторов ОУН Степана Бандеры
Факельное шествие началось у памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке. Участники мероприятия пройдут до Майдана Незалежности.
Старт акции был намечен на 18:00.
Организаторами марша являются ВО «Свобода», Национальный корпус и «Правый сектор».
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Отметим, для обеспечения безопасности во время проведения Марша в центр столицы стянули дополнительные силы полиции, а также бойцов Национальной гвардии. Дежурство на Марше также будут нести кинологи, взрывотехники и полиция диалога. Все эти силы, как отметили в полиции Киева, должны не допустить нарушения общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции.
Отметим, что мероприятия в честь 111-годовщины со дня рождения Бандеры также прошли во Львове и на его родине в Старом Угринове (Новицкая громада) в Ивано-Франковской области.
Ранее сообщалось, что пропагандистов президента России Владимира Путина, которые умудрились «пробраться» в Украину и снять репортаж на Майдане, догнала расплата.
«Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении», - отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
В СБУ уточнили, что теперь сотрудникам пропагандистского телеканала «Звезда» запрещен въезд в Украину на три года.