В среду, 1 января, в Киеве стартовал очередной Марш чести, достоинства и свободы, посвященный ко дню рождения одного из организаторов ОУН Степана Бандеры

Факельное шествие началось у памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке. Участники мероприятия пройдут до Майдана Незалежности.

Старт акции был намечен на 18:00.

Организаторами марша являются ВО «Свобода», Национальный корпус и «Правый сектор».

Отметим, для обеспечения безопасности во время проведения Марша в центр столицы стянули дополнительные силы полиции, а также бойцов Национальной гвардии. Дежурство на Марше также будут нести кинологи, взрывотехники и полиция диалога. Все эти силы, как отметили в полиции Киева, должны не допустить нарушения общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции.

Отметим, что мероприятия в честь 111-годовщины со дня рождения Бандеры также прошли во Львове и на его родине в Старом Угринове (Новицкая громада) в Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что пропагандистов президента России Владимира Путина, которые умудрились «пробраться» в Украину и снять репортаж на Майдане, догнала расплата.

«Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении», - отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В СБУ уточнили, что теперь сотрудникам пропагандистского телеканала «Звезда» запрещен въезд в Украину на три года.