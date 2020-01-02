Новини, які ви могли пропустити

Голландія офіційно перестала існувати, подробиці

З 1 січня 2020 року Нідерланди відмовилися від назви, яке раніше позначало держава.

З цього дня вузи, місцеві влади, а також видання і приватні компанії повинні використовувати виключно назва "Нідерланди". Це зробили для формування уніфікованого національного бренду.

Таким чином уряд вирішив позбавити країну від кліше, пов'язаного з проституцією та наркотиками. Влада хоче перерозподілити туристичний потік і знизити навантаження на Амстердам, Харлем і Гааги, які не справляються з кількістю туристів.

На реформу назви Нідерланди витратять близько 200 тис. євро.

Долар лихоманить, НБУ заплутав українців прогнозами: що буде з курсом валют в січні

Гривня припиняє послаблювати свої позиції, але з курсом іноземних не все так однозначно.

Так, за 100 доларів, доведеться віддати 2368,62 гривні. Курс євро буде торгуватися за 2642,2 гривні.

Долар закінчення 2019-го поміняв свій вектор, на думку експерта Вадима Иосуба, це сталося саме після того, як Нацбанк викупив 700 млн доларів в учасників ринку. Але ситуація на валютному ринку змінилася з подальшим зростанням вартості долара ненадовго, переконаний аналітик:

«В найближчий тиждень долар продовжить зростання щодо курсу гривні, але вже після Нового року ситуація на валютному ринку стабілізується», - прогнозує Вадим Иосуб.

На думку експерта, долар на міжбанку буде йти за курсом близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках буде коштувати 23,8/24,1 гривень.

Путін зазнав фіаско з "Північним потоком-2", в Кремлі вразили заявою

Дата запуску газопроводу «Північний потік-2» залишається невідомою – в РФ її не називають з-за санкцій США щодо держави.

Про це йдеться в повідомленні прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова:

«Не думаю, що хтось зараз візьметься називати дату. Виникли об'єктивні форс-мажорні обставини з діями третьої держави, які йдуть врозріз з міжнародним правом, нормами міжнародної торгівлі та комерційних відносин», - зазначив Пєсков.

Так, за словами Дмитра Пєскова, все вище перераховане, цитуємо, «створює проблеми, але не ставить під сумнів проект як такий і його завершення».

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

Як повідомляла Politeka, Путін здався в переговорах з Україною, Росія пішла на поступки: озвучено фатальне пропозиція

Також Politeka писала, що цифри в платіжках українців різко зміняться, розкрито план Кабміну: «на 30-40%»