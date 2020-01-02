Голландія офіційно перестала існувати, подробиці
З 1 січня 2020 року Нідерланди відмовилися від назви, яке раніше позначало держава.
З цього дня вузи, місцеві влади, а також видання і приватні компанії повинні використовувати виключно назва "Нідерланди". Це зробили для формування уніфікованого національного бренду.
Таким чином уряд вирішив позбавити країну від кліше, пов'язаного з проституцією та наркотиками. Влада хоче перерозподілити туристичний потік і знизити навантаження на Амстердам, Харлем і Гааги, які не справляються з кількістю туристів.
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На реформу назви Нідерланди витратять близько 200 тис. євро.
Долар лихоманить, НБУ заплутав українців прогнозами: що буде з курсом валют в січні
Гривня припиняє послаблювати свої позиції, але з курсом іноземних не все так однозначно.
Так, за 100 доларів, доведеться віддати 2368,62 гривні. Курс євро буде торгуватися за 2642,2 гривні.
Долар закінчення 2019-го поміняв свій вектор, на думку експерта Вадима Иосуба, це сталося саме після того, як Нацбанк викупив 700 млн доларів в учасників ринку. Але ситуація на валютному ринку змінилася з подальшим зростанням вартості долара ненадовго, переконаний аналітик:
«В найближчий тиждень долар продовжить зростання щодо курсу гривні, але вже після Нового року ситуація на валютному ринку стабілізується», - прогнозує Вадим Иосуб.
На думку експерта, долар на міжбанку буде йти за курсом близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках буде коштувати 23,8/24,1 гривень.
Путін зазнав фіаско з "Північним потоком-2", в Кремлі вразили заявою
Дата запуску газопроводу «Північний потік-2» залишається невідомою – в РФ її не називають з-за санкцій США щодо держави.
Про це йдеться в повідомленні прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова:
«Не думаю, що хтось зараз візьметься називати дату. Виникли об'єктивні форс-мажорні обставини з діями третьої держави, які йдуть врозріз з міжнародним правом, нормами міжнародної торгівлі та комерційних відносин», - зазначив Пєсков.
Так, за словами Дмитра Пєскова, все вище перераховане, цитуємо, «створює проблеми, але не ставить під сумнів проект як такий і його завершення».
Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».
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