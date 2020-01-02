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Голландия официально перестала существовать, подробности

С 1 января 2020 года Нидерланды отказались от названия, которое раньше обозначало государство.

С этого дня вузы, местные власти, а также издания и частные компании должны использовать исключительно название "Нидерланды". Это сделали для формирования унифицированного национального бренда.

Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власти хотят перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Харлем и Гаагу, которые не справляются с количеством туристов.

На реформу названия Нидерланды потратят около 200 тыс. евро.

Доллар лихорадит, НБУ запутал украинцев прогнозами: что будет с курсом валют в январе

Гривна прекращает ослаблять свои позиции, но с курсом иностранных не все так однозначно.

Так, за 100 долларов придется отдать 2368,62 гривны. Курс евро будет торговаться по 2642,2 гривны.

Доллар в окончании 2019-го поменял свой вектор, по мнению эксперта Вадима Иосуба, это произошло именно после того, как Нацбанк выкупил 700 млн долларов у участников рынка. Но ситуация на валютном рынке изменилась с последующим ростом стоимости доллара ненадолго, убежден аналитик:

«В ближайшую неделю доллар продолжит рост относительно курса гривны, но уже после Нового года ситуация на валютном рынке стабилизируется», - прогнозирует Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, доллар на межбанке будет идти по курсу около 24,1 грн, а наличный доллар в банках будет стоить 23,8/24,1 гривен.

Путин потерпел фиаско с "Северным потоком-2", в Кремле поразили заявлением

Дата запуска газопровода «Северный поток-2» остается неизвестной – в РФ ее не называют из-за санкций США в отношении государства.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова:

«Не думаю, что кто-то сейчас возьмется называть дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, которые идут вразрез с международным правом, нормами международной торговли и коммерческих отношений», - отметил Песков.

Так, по словам Дмитрия Пескова, все выше перечисленное, цитируем, «создает проблемы, но не ставит под сомнение проект как таковой и его завершение».

Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».

Как сообщала Politeka, Путин сдался в переговорах с Украиной, Россия пошла на уступки: озвучено роковое предложение

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