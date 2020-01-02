С 1 января 2020 года Голландия официально перестала существовать

Нидерланды отказались от названия, которое раньше обозначало государство.

С этого дня вузы, местные власти, а также издания и частные компании должны использовать исключительно название "Нидерланды". Это сделали для формирования унифицированного национального бренда.

Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власти хотят перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Харлем и Гаагу, которые не справляются с количеством туристов.

Название «Нидерланды» власти собираются активно продвигать на международных мероприятиях, таких как конкурс песни Евровидение-2020.

Сборная страны по футболу тоже больше не будет называться так, как привыкли ее болельщики. Ребрендинг, кроме того, затронет спортсменов, которые будут представлять Нидерланды на токийской Олимпиаде в 2020 году.

На реформу названия Нидерланды потратят около 200 тыс. евро.

О решении об официальном отказе от названия «Голландия» в октябре сообщили в МИДе Нидерландов. «Мы хотим представитель Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну», — отмечали там. Принятая мера направлена на стимулирование экспорта, туризма и спорта. Так, название «Нидерланды» планируют использовать на Олимпийских играх в Японии и конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме.

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