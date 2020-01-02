Розрив з Україною - удар, який, швидше за все, Росія буде переживати ще довгі десятиліття



Таку думку висловив лідер групи "Нещасний випадок" Олексій Кортнєв в інтерв'ю Настоящему времени.



За його словами, для РФ і росіян головною подією минулих десяти років є розрив з Україною.

"Думаю, головною подією минулих десяти років для Росії та для її населення був розрив з Україною. І це сама болісна, найбільш обговорювана тема, на жаль, повністю негативна…", - зазначив він.

Крім того, музикант додав, що для Росії це політичний, економічний і репутаційний удар.

"…це дійсно і репутаційний, і економічний, і політичний удар, який наша країна переживатиме ще довгі десятиліття, швидше за все", - висловився музикант.

Раніше група "Несчастный случай" зняла кліп на пісню «Патріот», де пародіює російський ура-патріотизм.

У відео музиканти приміряли образи патріотів, розтиражованих російськими ЗМІ: козак з папахою і батогом, акордеоніст в кашкеті, прикрашений гвоздикою, байкер з контрабас-балалайкою, спортивний фанат в одязі з проросійською символікою.

Фронтмен музичного колективу Олексій Кортнєв постав в образі іменитого режисера Микити Міхалкова.

Крім того, в показаному кліпі в байкері можна впізнати друга президента РФ, одіозного російського байкера Олександра «Хірурга» Залдостанова, лідера «Нічних вовків».

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