Разрыв с Украиной - удар, который, скорее всего, Россия будет переживать еще долгие десятилетия



Такое мнение выразил лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в интервью Настоящему времени.



По его словам, для РФ и россиян главным событием прошедших десяти лет является разрыв с Украиной.

"Думаю, главным событием прошедших десяти лет для России и для ее населения был разрыв с Украиной. И это самая мучительная, самая обсуждаемая тема, к сожалению, полностью негативная…", - отметил он.

Кроме того, музыкант добавил, что для России это политический, экономический и репутационный удар.

"…это действительно и репутационный, и экономический, и политический удар, который наша страна будет переживать еще долгие десятилетия, скорее всего", - высказался музыкант.

Ранее группа «Несчастный случай» сняла клип на песню «Патриот», пародирующий российский ура-патриотизм.

В видео музыканты примерили образы патриотов, растиражированные СМИ: казак с папахой и кнутом, аккордеонист в фуражке, украшенной гвоздикой, байкер с контрабас-балалайкой, спортивный фанат в одежде с пророссийской символикой.

Фронтмен музыкального коллектива Алексей Кортнев предстал в образе именитого режиссера Никиты Михалкова.

Кроме того, в показанном клипе в байкере можно узнать образ друга президента РФ, одиозного российского байкера Александра «Хирурга» Залдостанова, лидера «Ночных волков».

Напомним, Ахеджакова неожиданно указала россиянам на роковую ошибку в Украине.

Как сообщала Politekа, Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.

Также Politeka писала, что Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.