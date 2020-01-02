Стало відомо про великі втрати российско-окупаційних військ на Донбасі

У штабі Операції Об'єднаних сил підрахували втрати противника за 2019 рік. Інформація опублікована на сторінці штабу ОНС в Facebook.

За даними українських військових розвідників, в 2019 році російсько-окупаційні війська втратили на Донбасі 619 чоловік убитими. Крім того, травми і поранення отримали 939 бойовиків і найманців. Втрати озброєння і військової техніки склали 110 одиниць.

"Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання по відображенню і стримування збройної агресії Російської Федерації", - підкреслили в повідомленні штабу ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент країни-агресора Володимир Путін раптово вирішив "перервати" зв'язку з окупованим Донбасом. Скандальну заяву зробив його особистий прес-секретар Дмитро Пєсков.

зокрема, Володимир Путін вирішив раптово відхреститися від окупаційних угруповань на Донбасі після того, як був проведений обмін полоненими.

Як заявив Пєсков, Володимир Путін нібито не брав участі в переговорах щодо обміну полоненими на Донбасі, "але використовував свій авторитет, щоб сприяти цьому процесу".

Таким чином, Російська Федерація ще раз намагається "протиснути" пропагандистський міф про те, що російських військ на Донбасі немає.

Особистий прес-секретар Путіна також додав, що у офіційного Києва немає прямих контактів з терористами "Л/ДНР", тому і існує тристороння контактна група.

"Власне, якщо б вони були, то, напевно, справи йшли набагато легше в цьому плані. Тому тут тристороння комісія і так далі. Тільки тому, що відсутні прямі контакти", – резюмував Пісків.

Нагадаємо, бойовик "ДНР" видав правду про секретної в'язниці в Донецьку.

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