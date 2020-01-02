Погода буде не такою, яку всі чекають

В 2020 році весна в Україні очікується затяжна

Синоптики пояснили, що така погода буде із-за зсуву сезонних процесів, передає "Сегодня".

Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що на початку березня в Україні будуть морози, а також снігопади.

Перший місяць весни буде хмарним. З другої його половини в Україні дещо потеплішає, проте підуть дощі. Перші справжні ознаки весни в країні очікуються лише після 25 березня.

Нагадаємо, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив, що клімат в Україні змінився безповоротно і про справжню зиму коштувати забути.

За його словами, кліматичні зміни в Україні - це жах.

"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", – зазначив він.

Крім того, головний синоптик країни зазначив, що справжню зиму українці відчують, але недовго.

"Зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання", – пояснив він і додав, що якщо сніг випаде, то протримається недовго.

З приводу прийдешнього літа синоптик заявив, що воно буде спекотним.

"Ми вже повинні до цього звикати", – резюмував він.

Зазначимо, нещодавно вчені висунули нову теорію. За їх прогнозом кінець світу повинен відбутися в 2021 році. З кожним роком Сонце розжарюється все більше, що прискорює процес «витоку» газів. Так Земля може перетворитися в безжиттєву пустелю і стати схожою на Марс з-за того, що атмосфера кожну хвилину втрачає понад 180 кг водню.

Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.

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