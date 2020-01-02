Погода в Україні 3 січня буде сухою і іноді навіть сонячною завдяки антициклону по імені Xia

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.net.

При цьому на решті території Європи також буде переважати суха повітряна маса, лише на західному узбережжі континенту пройдуть дощі, а в країнах Скандинавії - переважно сніг.

Вітер в Україні обіцяє бути південно-західним або західним, від невеликого до максимум помірного.

Температура найближчої вночі очікується 1-6 градусів морозу завтра вдень 1-5 градусів тепла.

У Києві в п'ятницю буде сухо, можливо, навіть сонячно.

Температура повітря в столиці вночі -2-5 градусів, вдень +2 + 4 градуси.

4 січня в Заході України з'являться опади у вигляді мокрого снігу і дощу, 5 січня опади поширяться на більшу частину території України.

6-7 січня, на Різдво, очікується похолодання.

Нагадаємо, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив, що клімат в Україні змінився безповоротно і про справжню зиму коштувати забути.

За його словами, кліматичні зміни в Україні - це жах.

"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", – зазначив він.

Крім того, головний синоптик країни зазначив, що справжню зиму українці відчують, але недовго.

"Зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання", – пояснив він і додав, що якщо сніг випаде, то протримається недовго.

З приводу прийдешнього літа синоптик заявив, що воно буде спекотним.

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