Погода в Украине 3 января будет сухой и иногда даже солнечной из-за антициклона по имени Xia

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.

При этом на остальной территории Европы также будет преобладать сухая воздушная масса, лишь на западном побережье континента пройдут дожди, а в странах Скандинавии - преимущественно снег.

Ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого до максимум умеренного.

Температура ближайшей ночью ожидается 1-6 градусов мороза, завтра днем ​​1-5 градусов тепла.

В Киеве в пятницу будет сухо, возможно, даже солнечно.

Температура воздуха в столице ночью -2-5 градусов, днем ​​+2 + 4 градуса.

4 января в Западе Украины появятся осадки в виде мокрого снега и дождя, 5 января осадки распространятся на большую часть территории Украины.

6-7 января, на Рождество, ожидается похолодание.

Напомним, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что климат в Украине изменился безвозвратно и о настоящей зиме стоить забыть.

По его словам, климатические изменения в Украине - это ужас.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – отметил он.

Кроме того, главный синоптик страны отметил, что настоящую зиму украинцы почувствуют, но недолго.

"Зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания", – объяснил он и добавил, что если снег и выпадет, то продержится недолго.

По поводу грядущего лета синоптик заявил, что оно будет жарким.

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