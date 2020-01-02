На Різдво в Україні прийнято накривати багатий стіл. За стародавнім звичаєм, далеко не всі страви можна подавати на свято. У цьому матеріалі ми розповімо, що приготувати на Різдво 7 січня. Пропонуємо рецепти, за яким кожен українець зможе зробити традиційні страви.

З 2017 року за указом екс-президента Петра Порошенко в Україні Різдво Христове святкують двічі - за григоріанським та юліанським календарями. Це 25 грудня і 7 січня відповідно. У народі кажуть, що це католицький і православний свята. У багатьох виникає питання, які ж країни зустрічають Різдво Христове 7 січня. Ця дата виділяється в Української, Грузинської, Сербської, Єрусалимської і православних церквах, афонських монастирях, у деяких протестантських течій. Обидва дні є державними вихідними.

Варто відзначити, що їхні традиції дуже схожі. Так в обох випадках прийнято готувати 12 страв - за кількістю біблійних апостолів, учнів Ісуса Христа. Кожен відзначає свято по своєму. Головне, провести вихідний в колі сім'ї з добрими помислами. Не рекомендується запрошувати додому багато гостей. Краще відзначити у вузькому сімейному колі, підготувавши для всіх святкове привітання.

За день до Різдва, 6 січня, в Україні відзначається Свята вечеря. Ще день напередодні Різдва відомий під назвою Святвечір ("Сочельник" - рос.). Вона з'явилася тому, що в цей день їдять кутю - кутю (сочиво). За традицією, діти ходять до родичів, хрещених і “щедрують” - співають святкові пісні та розповідають вірші (“щедрівки”). А на православне Різдво зачитують колядки. За це нагороджують невеликим подарунком або частуванням.

У Святвечір ще діє Пилипівський піст. Тому не можна їсти продукти тваринного походження. Більш того, у Святвечір не рекомендується їсти цілий день - до сходу першої зірки. Як відомо, це символ, який вказав на народження Ісуса у Вифлеємі. У Святвечір звичаї велять готувати виключно пісні страви. В першу чергу - кутю. У список входять також: вареники, узвар (компот), горох, борщ, капусняк, голубці, млинці, каша, риба, пироги і пампушки. Поставити на стіл можна різні салати.

Ті ж страви не будуть зайвими і на Різдво. Але так як пост вже закінчено - буде незайвим порадувати домочадців м'ясом. На різдвяний стіл прийнято подавати головне блюдо - запечену птицю. Це може бути курка, індичка, качка, гусак. В Україні часто ставлять на стіл домашню ковбасу, “холодець” або заливну рибу.

Чималу роль грає сервірування столу. Здавна українці спочатку клали на стільницю сіно, а потім накривали його скатертиною. Як правило, з лляної або бавовняної тканини. Прикрасити стіл можна колосками зернових рослин, шишками, свічками, гілочками хвойних рослин.

По сіну прийнято ворожити. Всі гості можуть витягти з-під скатертини по стеблинці і порівняти їх один з одним. У кого виявиться найдовший - того в новому 2020 році чекає найбільша удача і успіх. У всякому разі, так говорить прикмета.

Кутя

Кожна сім'я готує цю страву за своїм рецептом. Деякі додають цікаві інгредієнти або змінюють пропорцію. Але існує класичний рецепт.

Склад:

Пшениця — склянка (200 мл);

Мак — 100 грамів;

Волоські горіхи — 100 грамів;

Родзинки — 100 грамів;

Мед — 1,5 столові ложки;.

Цукор.

Спосіб приготування:

Пшеничні зерна необхідно промити і просушити, а потім зварити, попередньо посоливши воду. Готову кашу потрібно охолодити і додати в неї мед.

Потім потрібно підготувати мак. Зерна потрібно промити і запарити на 2-3 години в окропі. Просушений мак можна додати просто так або перемолоти до стану молочка. Так чи інакше, змішати з медом і цукром, а потім додати в кашу. Ядра горіхів - дрібно нарізати, підсмажити на сковороді і змішати з іншими інгредієнтами. Додати розмочені у воді родзинки.

Вареники з вишнями

Традиційна українська страва стане прикрасою будь-якого святкового столу на Різдво.

Склад:

Борошно - 1 столова ложка;

Вишні без кісточок - 250 грамів;

Цукор - 4-5 столових ложок;

Рослинне масло - 1,5 столові ложки;.

Сіль.

Спосіб приготування:

У просіяне борошно додаємо половину склянки теплої води, масло і сіль. Тісто необхідно добре замішати, обмотати харчовою плівкою і дати дійти 1-2 години. Поки тісто готується, можна підготувати вишню. Свіжу в цей час року вже не дістати, тому заморожені ягоди слід заздалегідь вийняти з холодильника і дати йому розтанути. Вишні необхідно підсолодити цукром. Якщо витече сік - сміливо зливаємо.

Тісто розкочуємо тонким шаром і розрізаємо на однакові кружальця. Для цього краще всього використовувати склянку. Всередину кожного кружечка кладемо вишневу начинку. Розраховуйте порції так, щоб можна було щільно зліпити краї вареників. Надаємо традиційної напівкруглої форми. Зліплені вареники потрібно зварити в підсоленій воді до готовності. Коли “півмісяці” спливуть на поверхню - вони готові. Втім, краще взяти один на пробу і оцінити готовність тіста. Готові вареники потрібно витягнути з води в окрему ємність і додати трохи вершкового масла за бажанням.

Узвар

По суті, це компот з сухофруктів. Хороший заряд вітамінів в зимову пору. Готується напій дуже просто. Для нього потрібно всього два інгредієнта: сухофрукти і цукор.

Спосіб приготування: 500 грамів сушених фруктів потрібно промити і залити водою. Рівень рідини повинен бути на три сантиметри вище. Коли вода закипить - додаємо 150 грамів цукру і ретельно перемішуємо. А потім доварюємо до повної готовності. Узвар можна зцідити в графин і подати до столу.

Голубці без м'яса

Християнам, які суворо дотримуються посту, доводиться хитрувати і готувати улюблені страви без продуктів тваринного походження. Але деякі рецепти дуже просто переробити на пісний лад. Досить замінити м'ясо чимось іншим. У нашому випадку - грибами.

Склад:

Качан капусти;

Шампіньйони - 0,5 кг;

Морква - одна штука;

Лук - дві штуки;

Рис - один стакан;

Томатна паста - шість столових ложок;

Рослинна олія;

Сіль, перець, лавровий лист.

Спосіб приготування:

Листя капусти, за винятком пари верхніх шарів, відокремлюємо від качана, складаємо в каструлю (краще взяти побільше) і починаємо варити. Через п'ять хвилин слід витягнути їх виделкою і відкласти, дати охолонути.

Для зажарки потрібно натерти моркву на тертці, а цибулю нарізати маленькими кубиками. Смажимо овочі до золотистої скоринки, а потім тушкуємо з томатною пастою. Рис слід відварити до стану “альденте” - нехай проведе в окропі половину звичайного часу (близько 10 хвилин). Кашу змішуємо з дрібно нарізаними грибами і половиною засмажки. Все це порційно загортаємо у капустяні листи, у яких попередньо зрізаємо тверді ділянки.

Решту капуси кладемо на дно каструлі. На них викладаємо сирі голубці. Заливаємо все це водою, розмішавши в ній чотири столові ложки томатної пасти. Висипаємо залишок засмажки і варимо під кришкою близько двох годин.

Вінегрет

Вважається, що на різдвяному столі обов'язково повинні бути страви з горохом. Найпростіше додати цей продукт в салат. “Вінегрет” - швидкий і смачний варіант, який користується популярністю в багатьох українських застіллях.

Склад:

Картопля - близько п'яти штук;

Буряк - дві штуки;

Мариновані огірки - три штуки;

Морква - три штуки;

Консервований горошок - 200 грамів;

Консервована кукурудза - 200 грамів;

Зелена цибуля;

Кріп, петрушка або кінза;

Рослинна олія;

Сіль.

Спосіб приготування:

Буряк помити і зварити. Коли вода закипить, треба зменшити вогонь, не знімаючи кришки. Всього буде потрібно близько години. Картоплю і моркву краще зварити окремо (можна паралельно). Вони готуються швидше - близько півгодини. Варені овочі необхідно витягнути з води і охолодити. Моркву, буряк і картоплю потрібно очистити від “мундирів” і нарізати кубиками. Точно так само чинимо з огірками. Стебла цибулі і зелень просто ржем поменше. Збираємо всі інгредієнти в салатниці, додаємо кукурудзу та горошок, попередньо злив рідина, заправляємо рослинною олією і змішуємо.

Пісний борщ

Повсякденне блюдо на святковому столі може заграти новими нотками, якщо додати в нього незвичайні інгредієнти. Наприклад, квасолю і гриби.

Склад:

Картопля - три штуки;

Цибулина - дві штуки;

Морква і буряк - по одній штуці;

Капуста;

Сушені печериці або інші білі гриби - 50 грам;

Квасоля - півсклянки;

Часник - два зубчики;

Томатна паста - дві столові ложки;

Перець, сіль, лавровий лист, улюблені спеції.

Спосіб приготування:

Попередньо варто замочити у воді гриби і квасолю. Перше - за годину, а друге - за добу до приготування страви. У каструлю наливаємо близько двох літрів води, можна трохи більше. Кладемо туди квасолю, солимо, приправляємо лавровим листом. Коли закипить - зменшіть вогонь і почекайте ще близько півгодини.

Тим часом можна розібратися з овочами. Цибулю, буряк і моркву ріжемо соломкою. Останні два можна натерти на спеціальній тертці. Часник слід подрібнити. Коли підійде термін - додаємо все це в воду. Через 15 хвилин засипаємо гриби і порізану картоплю. Коли картопля звариться, слід додати томатну пасту. Приблизно через п'ять хвилин завантажуємо капусту, нарізану соломкою. Додаємо спецій за смаком. Ще через п'ять хвилин можна повністю прибрати вогонь. Борщ буде смачніше, якщо перед вживанням трохи настоїться.

Нагадаємо, заява ПЦУ про перенесення Різдва сколихнуло українців: "Потрібно відірватися від минулого".

Як Politeka писала, перенесення Різдва в Україні: у Єпіфанія винесли важливий вердикт, "в два рази більше...".

Також Politeka повідомляла, що українцям назвали кількість вихідних в 2020 році.