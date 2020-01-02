Новорічне звернення Володимира Зеленського може стати першим кроком до вирішення розбіжностей між українцями

Таку думку висловив політолог і журналіст Юрій Романенко на порталі "Хвиля".

За його словами, було б неправильним говорити, що привітання Зеленського не мало здорового зерна і для ілюстрації ключової тези президента він навів приклад Польщі.

"У Польщі ревні фанати Сталіна і Бандери однаково ефективно працюють на заводах (які зникають в Україні) і полуницях (які ми чомусь не можемо вирощувати у величезних масштабах, маючи найкрутіші чорноземи, які ніяк не почнемо намазувати на хліб замість ікри). Поляки раптом усвідомили, що автобани для могутності держави означають більше, ніж 250 дискусій про колишню велич", - зазначив журналіст.

Крім того, він зазначив, що в Україні вважають, що за допомогою дискусій про роль трипільців у світовій історії, найбільшої ролі Бандери у Другій світовій можна затягнути інвестиції та створити базу для процвітання країни, але це зовсім не працює.



"Ефективна організація визначає раціональність використання обмежених ресурсів і спрямування їх на необхідне, а не марні мрії", - підкреслив він.



За словами журналіста, саме тому фанати Леніна і Бандери їдуть в Польщу — адже в Україні їм не створюють робочі місця.

"Вони їдуть часто знаючи, що в Польщі не люблять ні Бандеру, ні Леніна. Адже ні Тернопільська міськрада, заселений справжніми фанатами Бандери, ні Северодонецька міськрада, які штовхають людей з низькими зарплатами та поганою освітою з піною у рота доводити, що Бандера краще Леніна і навпаки", - емоційно написав журналіст.

Також він зазначив, що нас 28 років наполегливо переконують, що для Києва важливіше, щоб був проспект Бандери, ніж Московський проспект. І при цьому щодня двокілометрова пробка однаково забирає час у десятків тисяч людей незалежно від того, є цей проспект бандерівським або московським.

"Проте, життя бере своє. Просидівши майже 28 років на казковому підсосі в дусі «треба потерпіти, у нас велика країна, одна «Мрія» чого варта, нам заважають вороги, їх прибрати, а там заживемо», і фанати Бандери, і фанати Леніна, в кінцевому підсумку об'єднуються голодним шлунком, який штовхає їх у Польщу та інші привабливі локації", - додав Романенко.



Також він підкреслив, що ніякої політичної нації з України не вийде поки більшість не усвідомлює елементарної організації свого життя.





"Не може бути «політичної нації» у країні, де людина готовий продати свій голос за 300 гривень, бо це дасть йому можливість купити їжу. Значить, треба нагодувати, взути, одягнути та забезпечити дах таким людям, щоб вони почали озиратися по сторонах і задумалася про складніші пріоритети", - пише журналіст.

Підсумовуючи, Романенко понадіявся, що новорічне звернення Володимира Зеленського може стати першим кроком у бік вектора, який штовхне нас геть від могили, в яку ми наполегливо залазимо всю нашу нещасливу історію.

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