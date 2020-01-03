Погода в Україні 3 січня готує приємний сюрприз, оскільки опадів практично не буде

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Укргідрометцентр.

Так, суха погода буде по всій території країни. На Дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер "розженеться до 5-10 м/с. Вночі в Карпатах очікується 7-12 морозу.

На решті частини України середній показник буде 1-6 нижче нуля вночі і близько 0-5 тепла вдень. На півдні і заході повітря прогріється до +8 градусів.

У Києві та області, згідно з прогнозом синоптиків, буде 2-4 тепла вдень і близько 1-3 морозу вночі.

Як повідомлялося раніше, в 2020 році весна в Україні очікується затяжна. Синоптики пояснили, що така погода буде із-за зсуву сезонних процесів.

Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що на початку березня в Україні будуть морози, а також снігопади.

Перший місяць весни буде хмарним. З другої його половини в Україні дещо потеплішає, проте підуть дощі. Перші справжні ознаки весни в країні очікуються лише після 25 березня.

До цього ми повідомляли, що директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив, що клімат в Україні змінився безповоротно і про справжню зиму коштувати забути.

За його словами, кліматичні зміни в Україні - це жах.

"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", – зазначив він.

Крім того, головний синоптик країни зазначив, що справжню зиму українці відчують, але недовго.

Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.

А ще Politeka писала, що погана погода розірве Україну на шматки.

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