48-річна телеведуча Лера Кудрявцева, яка перенесла термінову операцію з видалення грудних імплантів перед новим роком, вийшла в світ

Після хірургічного втручання лікарі прописали телеведучої постільний режим, однак вона не стала довго затримуватися будинку.

Кудрявцева прийшла подивитися нове шоу Євгена Плющенка і Яни Рудковської "Попелюшка". Телеведуча взяла з собою на льодовий спектакль однорічну доньку Машу.

Лері спектакль очевидно сподобався. Зірка активно постила сториз у своєму "Инстаграме" під час шоу. «Женя, Яна — це фантастично красиве шоу. Ви великі молодці, я пишаюся вами», — поділилася емоціями Кудрявцева.

Після вистави Лера сфотографувалася разом з Євгеном Плющенко на льодовій арені і показала знімок в мережі.

Нагадаємо, за словами Кудрявцевої, силіконові імплантати вони були встановлені 15 років тому з «довічною гарантією», а лікар казав, що їх «можна танком тиснути». Але чергова перевірка показала, що один з них протікає 5-6 років. Довелося робити термінову операцію і витягувати силікон.

Зірка детально розповідала про операції. Курдрявцева також показала, як виглядає її груди після операції. Тепер від колись пишних форм не залишилося і сліду. Втім, теледіва не раз відзначала, що зараз для неї головне уберегти інших від подібної помилки.

У мережі передплатники підтримують артистку, дякують за відвертість, і відзначають, що мало хто зважився б на таке.

Також її підтримали близькі і друзі — у лікарні її відвідали чоловік Ігор Макаров, Тіна Канделакі, стиліст Макс Гір і багато інших. Приїхав і той самий лікар Олексій Рубін, який поставив злощасні імпланти.

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