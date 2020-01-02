В Украине перенесли ужесточение штрафов для пьяных водителей
Согласно закону об уголовных проступках наказания увеличат с 10,2 до 17-34 тыс. грн. А при повторном нарушении новый штраф составит 51 тыс. грн.
Изначально закон предполагал, что санкции заработают уже с 1 января 2020 года, но их перенесли на 1 июля. Об этом говорится в опубликованном документе о внесении изменений в Закон о проступках, который ранее приняла Верховная Рада. Так, помимо штрафных санкций, документ предусматривает лишение прав на срок до 3 лет.
Пугачева в образе Снегурочки потрясла внешним видом: "Ого, глазам не верится!"
Бесстыжий муж Королевой показал, что прячет под костюмом Деда Мороза: "Всем бы по такому..."
Заворотнюк наконец прервала долгое молчание, фото облетело сеть: "Ваши молитвы и..."
Как изменились Лобода, Полякова, Дорофеева и другие звезды за 10 лет: фото украинских красавиц
Как пояснили в пресс-службе Офиса президента, нововведение перенесли из-за того, что не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел.
"Перенос поможет избежать рисков возникновения проблем в правотворчестве и правоприменении, а соответствующим органам уголовной юстиции позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений", – говорится в документе.
Согласно закону, уголовная ответственность по ст. 286-1 УК грозит водителям в случае:
- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;
- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;
- отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;
- употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.
Напомним, названы самые опасные автомобили для водителя и пассажиров.
А еще Politeka писала, что Слуги народа решили добить украинских водителей.
Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.