Закон предполагал, что санкции заработают уже с 1 января 2020 года

В Украине перенесли ужесточение штрафов для пьяных водителей

Согласно закону об уголовных проступках наказания увеличат с 10,2 до 17-34 тыс. грн. А при повторном нарушении новый штраф составит 51 тыс. грн.

Изначально закон предполагал, что санкции заработают уже с 1 января 2020 года, но их перенесли на 1 июля. Об этом говорится в опубликованном документе о внесении изменений в Закон о проступках, который ранее приняла Верховная Рада. Так, помимо штрафных санкций, документ предусматривает лишение прав на срок до 3 лет.

Как пояснили в пресс-службе Офиса президента, нововведение перенесли из-за того, что не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел.

"Перенос поможет избежать рисков возникновения проблем в правотворчестве и правоприменении, а соответствующим органам уголовной юстиции позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений", – говорится в документе.

Согласно закону, уголовная ответственность по ст. 286-1 УК грозит водителям в случае:

- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;

- отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;

- употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.

Напомним, названы самые опасные автомобили для водителя и пассажиров.

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