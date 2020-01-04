С 1 января 2020 года в Украине вступили в силу новые ПДД касательно парковки автомобилей

Причиной таких изменений стала популярность электромобилей, сообщают в ТСН. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



После принятия закона о создании инфраструктуры для электромобилей владельцы электрических авто получили собственные парковочные места, на которых нельзя парковать машины с традиционным двигателем.

А электромобили будут получать номерные знаки с зеленым шрифтом. Гибридные авто также относятся к электромобилям, однако собственникам таковых не понадобятся"зеленые" номерные знаки.

Кроме того, в Правила дорожного движения добавят три новых дорожных знака: "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

За неправильную парковку водителям электромобилей грозит штраф в размере от 340 до 510 гривен, а инспекторы по парковке получили разрешение эвакуировать авто нарушителя.

Ранее мы сообщали, что в силу вступит и закон об ужесточении ответственности для водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, наркотическом опьянении или под действием лекарств, которые снижают внимание.

Обратим внимание, что помимо крупных штрафов - от 1 до 2 тыс. не облагаемых минимумов доходов граждан (а это от 17000 до 34000 гривен), безответственным водителям грозит лишение прав на 3 года.

Напомним, названы самые опасные автомобили для водителя и пассажиров.

А еще Politeka писала, что Слуги народа решили добить украинских водителей.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.