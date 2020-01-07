Бойовики на території окупованого Донбасу почали масово затримувати людей через українські паспорти

Про це повідомляє «Страна» з посиланням на місцевих блогерів.

Так, 6 січня бойовики затримали для «перевірки особистості» місцевого блогера, у якого був український паспорт.

«Я з товаришами (4 хлопця, 2 дівчини) прогулювався по Н-ному району Н-ного міста... . Автомобіль "Лада 2110" без розпізнавальних знаків поліції під'їхав до нас впритул, з нього вийшли двоє співробітників у формі. Не називаючи прізвища і посади, не пред'явивши посвідчення, чоловіки попросили нас показати документи, що посвідчують особу. Четверо з нас з паспортами "ДНР" були вільні. У двох, включаючи мене, були паспорта України, і нам наказали сісти в автомобіль і проїхати в міськвідділ», - стверджує затриманий.

Пізніше стало відомо про те, що подібні випадки на території, підконтрольній бойовикам, носять масовий характер. Одного з постраждалих буквально «зняли» з таксі, а інших діставали з легкових автомобілів.

Як повідомлялося раніше, колишній член незаконних збройних формувань Донбасу, один з ватажків «ДНР», громадянин Російської Федерації Ігор Гіркін розповів про втрати бойовиків в новорічну ніч.

1 січня на території Донбасу в результаті активних обстрілу з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації три бійця ЗСУ отримали поранення. Також повідомлялося, що поблизу Золотого, за словами офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, життя самогубством закінчив один український військовий.

А Гиркин в той же час зазначив, що бойовики «ДНР» понесли летальні втрати на Новий рік.

Нагадаємо, орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".

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