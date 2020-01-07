Боевики на территории оккупированного Донбасса начали массово задерживать людей за украинские паспорта

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на местных блогеров.

Так, 6 января боевики задержали для «проверки личности» местного блогера, у которого был украинский паспорт.

«Я с товарищами (4 парня, 2 девушки) прогуливался по Н-ному району Н-ного города... . Автомобиль "Лада 2110" без опознавательных знаков полиции подъехал к нам вплотную, из него вышли двое сотрудников в форме. Не называя фамилии и должности, не предъявив удостоверения, мужчины попросили нас показать документы, удостоверяющие личность. Четверо из нас с паспортами "ДНР" были свободны. У двоих, включая меня, были паспорта Украины, и нам приказали сесть в автомобиль и проехать в горотдел», - утверждает задержанный.

Позже стало известно о том, что подобные случаи на территории, подконтрольной боевикам, носят массовый характер. Один из пострадавших буквально «сняли» с такси, а других доставали из легковых автомобилей.

Как сообщалось ранее, бывший член незаконных вооруженных формирований Донбасса, один из главарей «ДНР», гражданин Российской Федерации Игорь Гиркин рассказал о потерях боевиков в новогоднюю ночь.

1 января на территории Донбасса в результате активных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации три бойца ВСУ получили ранения. Также сообщалось, что вблизи Золотого, по словам офицера ВСУ Анатолия Штефана, жизнь самоубийством закончил один украинский военный.

А Гиркин в то же самое время отметил, что боевики «ДНР» понесли летальные потери на Новый год.

Напомним, орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".

Как сообщала Politeka, путинских боевиков ждет расплата, экс-главарь террористов раскрыл детали.

Также Politeka писала, что боевики выдали главную тайну Путина на Донбассе: секретные переговоры уже в сети.