"Ніби на базар за картоплею зібралися"

Наряд першої леді України Олени Зеленської, в якому вона відвідала національний музей Оману, став приводом для бурхливого обговорення в мережі

Як передає Politeka.net, днями в мережі з'явилися знімки дружини президента Володимира Зеленського в оточенні представників української делегації і співробітників музею. На кадрах видно, що Олена в шльопанцях. Ця деталь звела українців з розуму. Користувачі мережі "обсмаковали" взуття першої леді з усіх боків.

"Пазорище, гумові шльопанці з барика за 15 грн"

"У Центральній Африці всі ходять босоніж. А можна і Олені Зеленській?"

"На фотці вся українська делегація одягнена так, ніби вони після музею на базар за картоплею зібралися."

"Терміново цю ікону стилю в свіжий Vogue. Можна написати, що шльопки на офіційній зустрічі, то є дуже сучасна сучасність"

"Взула й забула)"

"І ніхто не написав, що Олена у національній криворожський одежі!"

"Могли б і в махрових халатах"

"Скільки можна пиляти тирсу!!!Всі прям знавці та експерти моди і протоколів"😬 "

"буде в чому зустрітись з Макроном на вищому рівні"

"Поліція стилю у справі - що будуть виписувати Олені штраф?"

"Я поки не бачу проблеми, щоб роздмухувати дискусію."

Раніше ми повідомляли, на офіційній сторінці музею Оману в соцмережі Фейсбук поділилися знімками з українською першою леді. Для візиту вона підібрала вбрання в білих і сірих тонах. На ній сорочка-сукня з візерунком сірого кольору, під яку Олена одягнула білі штани, - все вільного крою з легкої тканини. Розпущене волосся, мінімум макіяжу та прикрас - все це доповнило ніжний образ першої леді.

Також ми писали, в мережі обговорювали новорічний образ першої леді. Вона поділилася в Instagram кадром, в якому наряджає ялинку. На Олені теплий светр гірчичного кольору з широкою шийкою. До об'єктиву вона стоїть в півоберта. Ідеальна укладка, ніжний макіяж доповнили затишний і домашній образ дружини президента.

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