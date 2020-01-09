В Україну скоро прийдуть дощі та мокрий сніг
Їх нам принесе атмосферний фронт циклону, центр якого розташувався недалеко від Данії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Наголошується, що опади у п'ятницю, 10 січня, найімовірніші на півночі України, в західних областях. Також вони трохи торкнуться Центр і, можливо, Харківську область.
У той же час значна частина Сходу і Півдня побуде без істотних опадів.
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Вітер очікується південно-західним, помірним.
Найближчої вночі температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а завтра вдень 0 + 5 градусів.
У Києві завтра пройдуть дощі з мокрим снігом. Вночі близько нуля, вдень 10 січня до 3 градусів.
«надалі особливих змін в такий синоптичної ситуації не видно», - резюмувала Наталія Діденко.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що в Одеській області, не дивлячись на морози, розквітли безвременники - унікальні червонокнижні квіти. Про це повідомив співробітник Національного природного парку «Тузлівський лимани», біолог Іван Русев.
За його словами, унікальна рослина було помічено на півночі від міста Татарбунари в басейні річок Кагильник і Сарата, де зберігся нераспаханным пам'ятник археології – курган Акмангит.
«Несподівано для себе, недалеко від кургану, виявили дивне явище для цієї пори року – цвітіння пізньоцвіту анкарського, унікального рослини з Червоної книги України. По місцевому його називають – брандушки», - зазначив біолог.
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