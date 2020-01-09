В Украину скоро придут дожди и мокрый снег
Их нам принесет атмосферный фронт циклона, центр которого расположился недалеко от Дании. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что осадки в пятницу, 10 января, наиболее вероятные на севере Украины, в западных областях. Также они немного затронут Центр и, возможно, Харьковскую область.
В то же время значительная часть Востока и Юга побудет без существенных осадков.
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Ветер ожидается юго-западным, умеренным.
Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов, а завтра днем 0 + 5 градусов.
В Киеве завтра пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью около нуля, днем 10 января в 3 градусов.
«В дальнейшем особых изменений в такой синоптической ситуации не видно», - резюмировала Наталья Диденко.
Отметим, ранее сообщалось, что в Одесской области, не смотря на морозы, расцвели безвременники - уникальные краснокнижные цветы. Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы», биолог Иван Русев.
По его словам, уникальное растение было замечено на севере от города Татарбунары в бассейне рек Кагильник и Сарата, где сохранился нераспаханным памятник археологии – курган Акмангит.
«Неожиданно для себя, недалеко от кургана, обнаружили удивительное явление для этого времени года – цветение безвременника анкарского, уникального растения из Красной книги Украины. По местному его называют – брандушки», - отметил биолог.
Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась».
Как сообщала Politeka, ураганы обрушатся на Украину, появился пугающий прогноз.
Также Politeka писала, что погода даст передохнуть украинцам, синоптики огорошили прогнозом.