Погода в Україні 10 січня влаштує справжнє випробування людям, оскільки Україну накриють дощі з мокрим снігом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, в країні буде тепле і вологе повітря, який прийде в Україну з Атлантики. Сильні дощі очікуються на півночі і заході країни. В той же час східні області залишаться без опадів.

Середня погода по країні коливатиметься від -2 до +7 за Цельсієм на заході. Вітер буде в межах 5-10 м/с.

У Києві та області, згідно з прогнозом синоптиків, очікується невеликий дощ. Стовпчики термометра покажуть 1-4 тепла. Вночі повітря охолоне до -1+1 за Цельсієм.

Раніше ми писали, що погода в Україні готує різкий розворот, оскільки територію країни накриє різке похолодання. Про це розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

«Сніг буде, але його буде набагато менше, ніж раніше. Зима ще не закінчилася, ще два місяці попереду. Сніг ми побачимо. Єдине що, на жаль, він буде нетривалим», - зазначив він.

Синоптик стверджує, що минулий рік був найтеплішим для українців за останні кілька століть.

«2019 рік виявився найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, тобто приблизно через 200-250 років. Грудень був найтеплішим місяцем зими на європейській території», - уточнив він.

Нагадаємо, погода розійдеться не на жарт, найскладніше попереду: «Зима ще не закінчилась».

Як повідомляла Politeka, урагани обрушаться на Україну, з'явився страшний прогноз.

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