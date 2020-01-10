Погода в минулому 2019 році стала однією з найбільш спекотних для світу

При цьому середні температури були другими найвищими за всю історію спостережень.

І розслаблятися не варто, в 2020 році очікується ще більше температурних максимумів. Такі дані надали в європейській службі моніторингу зміни клімату програми "Коперник", передає ТСН.

"Останні п'ять років були найтеплішими за всю історію спостережень. Це, безумовно, тривожні ознаки", – підкреслив директор служби Жан-Ноель Тепо.

Також наголошується, що в 2019 році температурні рекорди зустрічалися вже по всій планеті. У більшості регіонів було тепліше, ніж при середніх показниках, а в Арктиці, Європі та Південній Африці зафіксовано дуже значне підвищення температури.

Але рекордсменом залишається 2016 рік. Тоді на клімат впливав потужний природний феномен Ель-Ніньо, що створює передумови для високих глобальних температур.

"Хоча це не завадило липня 2019-го побити рекорд минулого року, коли в багатьох куточках світу були зафіксовані різноманітні погодні аномалії та природні катаклізми", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українців попередили про фатальне погіршення погоди в 2020 році. Про це розповіла голова департаменту кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова.

Згідно з прогнозом експерта, в 2020 році на Україну обрушаться урагани і повені.

Як стверджує метеоролог, погіршення погодних умов пояснюється глобальної циркуляції повітря.

"протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Кожні 5-6 днів ймовірні різкі перепади температури повітря, найскладніші регіони – це Карпати і Західна Україна, але можуть бути повені в південно-східних областях", – озвучила свій прогноз експерт.

Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.

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