Погода в минувшем 2019 году стала одной из самых жарких для мира

При этом средние температуры были вторыми наиболее высокими за всю историю наблюдений.

И расслабляться не стоит, в 2020 году ожидается еще больше температурных максимумов. Такие данные обнародовали в европейской службе мониторинга изменения климата программы "Коперник", передает ТСН.

"Последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Это, безусловно, тревожные признаки", – заявил директор службы Жан-Ноэль Тепо.

Также отмечается, что в 2019 году температурные рекорды фиксировались уже во всех уголках Земли. В большинстве регионов было теплее, средних показателей, а в Арктике, Европе и Южной Африке зафиксировано очень большой скачек температуры.

В то же время рекордсменом пока остается 2016 год. Тогда на климат влиял мощный природный феномен Эль-Ниньо, обуславливающий высокие глобальные температуры.

"Хотя это не помешало июлю 2019-го побить рекорд минувшего года, когда во многих уголках мира были зафиксированы разнообразные погодные аномалии и природные катаклизмы", – говорится в заявилении.

Напомним, украинцев предупредили о фатальном ухудшении погоды в 2020 году. Об этом рассказала глава департамента климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова.

Согласно прогнозу эксперта, в 2020 году на Украину обрушатся ураганы и наводнения.

Как утверждает метеоролог, ухудшение погодных условий объясняется глобальной циркуляции воздуха.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях", – озвучила свой прогноз эксперт.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

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