Погода в минувшем 2019 году стала одной из самых жарких для мира
При этом средние температуры были вторыми наиболее высокими за всю историю наблюдений.
И расслабляться не стоит, в 2020 году ожидается еще больше температурных максимумов. Такие данные обнародовали в европейской службе мониторинга изменения климата программы "Коперник", передает ТСН.
"Последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Это, безусловно, тревожные признаки", – заявил директор службы Жан-Ноэль Тепо.
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Также отмечается, что в 2019 году температурные рекорды фиксировались уже во всех уголках Земли. В большинстве регионов было теплее, средних показателей, а в Арктике, Европе и Южной Африке зафиксировано очень большой скачек температуры.
В то же время рекордсменом пока остается 2016 год. Тогда на климат влиял мощный природный феномен Эль-Ниньо, обуславливающий высокие глобальные температуры.
"Хотя это не помешало июлю 2019-го побить рекорд минувшего года, когда во многих уголках мира были зафиксированы разнообразные погодные аномалии и природные катаклизмы", – говорится в заявилении.
Напомним, украинцев предупредили о фатальном ухудшении погоды в 2020 году. Об этом рассказала глава департамента климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова.
Согласно прогнозу эксперта, в 2020 году на Украину обрушатся ураганы и наводнения.
Как утверждает метеоролог, ухудшение погодных условий объясняется глобальной циркуляции воздуха.
"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях", – озвучила свой прогноз эксперт.
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