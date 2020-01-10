Люди, м'яко кажучи. не в захваті від таких порядків

На території «ДНР» автомобільні номери України визнали «поза законом»

Водії, які мають українські номери, ризикують залишитися без транспортних засобів, повідомляє «Східна правозахисна група» на своїй сторінці у Фейсбуці.

Представники так званої «народної міліції ДНР» почали конфіскацію автомобілів, на яких номерні знаки України.

«Нам відомо про сім випадків конфіскації автомобілів у період до 01.01.2020 за 08.01.2020, але ці дії зафіксовані тільки на території ОРДО. На окупованій частині Луганської області НВФ «ЛНР» продовжило перереєстрацію автомобілів до кінця лютого 2020 року», – йдеться у повідомленні.

Раніше в «ДНР» і «ЛНР» оголосили про перереєстрацію всіх транспортних засобів, які знаходяться на території ОРДЛО. Водії повинні були пройти реєстрацію й отримати номерні знаки «молодих республік». До тих, хто відмовлявся проходити реєстрацію, застосовували санкції, починаючи від штрафів і закінчуючи конфіскацією машин.

Судячи з того, що пишуть у соцмережах, більшість жителів далеко не в захваті від таких нововведень, а з машин на українських номерах шикуються величезні черги.

Раніше ми писали про те, що бойовики на території окупованого Донбасу почали масово затримувати людей за українські паспорти.

Так, 6 січня терористи затримали для «перевірки особистості» місцевого блогера, у якого був український паспорт.

«Я з товаришами (4 хлопця, 2 дівчини) прогулювався по Н-ному району Н-ного міста... . Автомобіль "Лада 2110" без розпізнавальних знаків поліції під'їхав до нас впритул, з нього вийшли двоє співробітників у формі. Не називаючи прізвища і посади, не пред'явивши посвідчення, чоловіки попросили нас показати документи, що посвідчують особу. Четверо з нас з паспортами "ДНР" були вільні. У двох, включаючи мене, були паспорти України, і нам наказали сісти в автомобіль і проїхати в міськвідділ», - стверджує затриманий.

Нагадаємо, орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".

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