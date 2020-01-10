Під час візиту в анексований Крим російський президент Володимир Путін раптово «прозрів»

У ході наради з питань розвитку Криму і Севастополя він заявив, що стан медицини на півострові «жалюгідний».

Про це повідомляє Politeka з посиланням на росЗМІ.

Так, за словами глави РФ, в лікарнях не вистачає фахівців та медичного обладнання. Те ж, що є, – дуже зношене, як і самі заклади, де лікують людей.

При цьому він визнав той факт, що ситуація у сфері охорони здоров'я Криму «гірша, ніж у цілому по Росії».

Путін також посварив місцеву владу за те, що на півострові не вирішені питання щодо ліцензування, через що значно зросла кількість лікарів, які ведуть приватну практику, і послуги їх недешеві.

Він зажадав «конкретних пропозицій» по тому, як поліпшити ситуацію у сфері охорони здоров'я.

Наскільки це матиме вплив на «владу» анексованого півострова, залишається тільки здогадуватися. Тим більше, що в самій Росії медицину теж не особливо шанують.

Так, у Twitter блогер під ніком «Вуса Пєскова» написав, що в 2020 році на будівництво лікарень в регіонах РФ буде витрачено у вісім разів менше коштів, ніж пішло на благоустрій Москви у 2019 році. З січня по жовтень минулого року на «облагороджування» столиці РФ спустили 281 мільярд рублів. Це лише на сім мільярдів менше, ніж вартість моста на вкрадений в України півострів.

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