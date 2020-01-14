Путін робить для цього все можливе

Після виведення з Донбасса російських окупаційних військ, там можуть залишитися дуже багато людей, яких навчили з ненавистю ставитися до України

Про це в коментарі «Обозревателю» заявив український блогер і журналіст Кирило Сазонов.

За його словами, Росія намагається зробити все для того, щоб українці на Донбасі зненавиділи все українське.

«Такий відсоток буде. Ненависть до української армії, до української символіки, українського гімну, української мови. Росія сіє ці насіння, насіння ненависті і розколу», – зазначив він.

Крім того, він упевнений, що окупований Донбас ще довго залишиться «антиукраїнськими» і для досягнення цієї мети РФ збирала в «Л/ДНР» так зване «місцеве ополчення».

«Тоді вже там були кадрові російські військові. Вони, само собою, воювали набагато краще. А всяка «піна людська», яка зібралася в так зване «ополчення» – вони не вояки. Це горе. Суцільне горе. Вічно п'яні, які погано виконують поставлені завдання», – нагадав блогер.



Раніше журналіст Роман Цимбалюк розповів, чому президент Росії Володимир Путін хоче особливого статусу для Донбасу.

За його словами, Путін агресивно домагається цього, щоб знищити суверенітет держави.

Крім того, він може використовувати це для збереження влади після закінчення своєї каденції в 2024 році.

Також ми повідомляли, що жителі «ДНР» обурені різким зростанням цін в «республіці», і їх терпіння вже на межі.

Люди, що живуть в окупованому Донецьку, бояться, що підвищення вартості продуктів і бензину продовжиться і далі,

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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