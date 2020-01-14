Путин делает для этого все возможное

После вывода с Донбасса российских оккупационных войск, там могут остаться очень многие люди, которых научили с ненавистью относиться к Украине

Об этом в комментарии «Обозревателю» заявил украинский блогер и журналист Кирилл Сазонов.

По его словам, Россия старается сделать все для того, чтобы украинцы на Донбассе возненавидели все украинское.

«Такой процент будет. Ненависть к украинской армии, к украинской символике, украинскому гимну, украинскому языку. Россия сеет эти семена, семена ненависти и раскола», – отметил он.

Кроме того, он уверен, что оккупирован Донбасс еще долго останется «антиукраинскими» и для достижения этой цели РФ собирала в «Л/ДНР» так называемое «местное ополчение».

«Тогда уже там были кадровые российские военные. Они, само собой, воевали намного лучше. А всякая «пена людская», которая собралась в так называемое «ополчение» – они не вояки. Это горе. Сплошное горе. Вечно пьяные, которые плохо выполняют поставленные задачи», – напомнил блогер.



Ранее журналист Роман Цимбалюк рассказал, почему президент России Владимир Путин хочет особого статуса для Донбасса.

По его словам, Путин агрессивно добивается этого, чтобы уничтожить суверенитет всего государства.

Кроме того, он может использовать это для сохранения власти после окончания своей каденции в 2024 году.

Также мы сообщали, что жители «ДНР» возмущены резким ростом цен в «республике», и их терпение уже на исходе.

Люди, живущие в оккупированном Донецке, боятся, что повышение стоимости продуктов и бензина продолжится и дальше,

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".