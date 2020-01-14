В авіалайнер "Тегеран - Київ" було запущено дві ракети
В трагедії з літаком "Тегеран - Київ" виявилося дві ракети. Про це стало відомо завдяки відео, яке опублікували східні ЗМІ, передає Politeka. (Щоб переглянути ролик, доскрольте сторінку до кінця). Тепер стало зрозуміло, як був знищений літак.
Перша ракета вразила лайнер і знищила злітні вогні, а також можливо кабіну пілотів, які могли загинути від першого удару. Долетіла ракета за 18 секунд до мети.
Друга вилетіла через 30 секунд після першої і долетіла ще за 11 до мети. Після неї літак почав жарити як факел. Разом ракети вдарили по літаку з різницею в 23 секунди.
Відео, яке публікували раніше в мережі, показувало другий удар по літаку. Його не було видно в небі з-за пошкоджень. Людина, що знімав відео рано вранці, став свідком першого удару, не встиг його зняти, адже дістав камеру вже тільки до другого.
Раніше ми повідомляли, що в Україні виставили жорсткі вимоги Ірану після аварії пасажирського «Боїнга» біля Тегерана.
«Верховна Рада очікує офіційні вибачення ісламської республіки Іран за збиття українського літака і загибель його екіпажу і пасажирів, а також закликає Іран визнати свою повну відповідальність. Верховна Рада звертається до органів державної влади України із закликом повною мірою інформувати суспільство про результати розслідування катастрофи», - йдеться в постанові Верховної Ради №2726.
Повідомлялося, що влада Ірану заарештувала кількох людей, які, ймовірно, винні у катастрофу українського літака.
14 січня представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі повідомив, що влада затримали деяких людей, чиї дії призвели до “випадкового ураження іранської ракетою” Boeing 737 української авіакомпанії МАУ.
Також Politeka писала, що Росію чекає розплата за катастрофу українського Боїнга
А ще Politeka повідомляла, що Росію спіймали на гарячому після катастрофи українського лайнера
Популярні новини заразПоказати ще