В авіалайнер "Тегеран - Київ" було запущено дві ракети

В трагедії з літаком "Тегеран - Київ" виявилося дві ракети. Про це стало відомо завдяки відео, яке опублікували східні ЗМІ, передає Politeka . (Щоб переглянути ролик, доскрольте сторінку до кінця). Тепер стало зрозуміло, як був знищений літак.

Перша ракета вразила лайнер і знищила злітні вогні, а також можливо кабіну пілотів, які могли загинути від першого удару. Долетіла ракета за 18 секунд до мети.

Друга вилетіла через 30 секунд після першої і долетіла ще за 11 до мети. Після неї літак почав жарити як факел. Разом ракети вдарили по літаку з різницею в 23 секунди.

Відео, яке публікували раніше в мережі, показувало другий удар по літаку. Його не було видно в небі з-за пошкоджень. Людина, що знімав відео рано вранці, став свідком першого удару, не встиг його зняти, адже дістав камеру вже тільки до другого.