Домовленостей досягнуто під час Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську

Під час Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську сторони домовилися про розведення сил і засобів на Донбасі

Про це повідомляє Нromadske з посиланням на два джерела в ТКГ.

Все обговорювали дев'ять можливих для розведення ділянок.

Українська сторона наполягає на розведенні в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другий і в районі пункту пропуску "Гнутово".

У свою чергу, російська сторона наполягає на розведенні сил в районі населених пунктів Щастя, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово і Широкіно, а також поблизу Авдіївки.

В результаті було погоджено розведенні сил і засобів біля пункту пропуску "Гнутово".

Відзначимо, за словами прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер, українська сторона вважає за необхідне, щоб Спеціальна моніторингова місія провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їх зберігання.

Також під час Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську українська сторона запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань російсько-українського кордону.

Наступну зустріч сторони запланували на 29 січня.

15 січня, український президент провів телефонну розмову з канцлером Німеччини. Однією з тем розмови стала ситуація на Донбасі.

Зеленський зазначив, що стурбований тим, що бойовики не виконують домовленості з «режиму тиші». Зеленський підкреслив, що ця тема буде обговорюватися на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня.

Також український президент повідомив, що в Києві визначилися з трьома додатковими ділянками розведення сил на Донбасі.

Зазначимо, що минулого тижня Меркель відвідала з візитом в Москві і зустрілася з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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