Погода в Україні 23 січня різко погіршиться, а зима покаже своє справжнє обличчя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.

«23 січня в Україні невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, тільки в більшості західних областей, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/сек», - йдеться в повідомленні.

Синоптики стверджують, що протягом дня стовпчик термометра Україні буде показувати від 2 морозу до 3 тепла. У Карпатах очікуються 4-9 нижче нуля. А ось дні в Одеській області очікується 1-6 градусів.

У Києві та області завтра очікується 1-3 тепла дні і від 2 морозу до 1 тепла.

Як повідомлялося раніше, дані Центральної геофізичної обсерваторії говорять про те, що найвища температура 23 січня в Києві була зафіксована в 1899 році і склала 9° тепла, тобто понад сто років такого жаркого січня не було в Україні. Найнижчу зафіксували в 1942 році, коли цього дня було 26° морозу.

24 січня без опадів не очікується. Можливі лише мокрий сніг та ожеледь на дорогах на півночі Лівобережжя.

Температура вночі 0-5° морозу, на Закарпатті, Прикарпатті та в східних областях -4-9°, у гірських районах до 13° морозу; вдень 24 січня передають 0-5° тепла, на заході та півдні країни до 8° тепла. Вітер переважно західний, 7-12 м/сек.

у Києві в п'ятницю буде без опадів, вітер західний 7-12 м/с, температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Раніше ми писали, що раніше в Одесі найхолодніший місяць зими здивував аномальним теплом. Те, що погода вже не відповідає звичним для багатьох законів і часу року вже не теорія, а реальність. Так, жителі Одеси з інтересом спостерігають не тільки за цвітінням пролісків, але і більш екзотичних рослин.

Працівникам Одеського національного університету ім. Мечникова вдалося побачити цвітіння гиппеаструма гібридного сімейства амарилісових.

Нагадаємо, погода розійдеться не на жарт, найскладніше попереду

Як повідомляла Politeka, урагани обрушаться на Україну, з'явився страшний прогноз.

Також Politeka писала, що погода дасть відпочити українцям, синоптики здивували прогнозом.